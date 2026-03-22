基隆消防危險加給擬調升4成　每月最多增3880元

基隆市政府已編列追加預算，針對消防人員危險職務加給提高4成，每月最多增加新台幣3880元，基隆市長謝國樑今天表示，若獲基隆市議會通過，預計下半年實施。

謝國樑上午前往中山高中，出席義消訓練成果驗收活動後，接受媒體聯訪說，警察、消防人員的繁重及危險加給，是市府今年很重要的施政，市府已於追加預算編足經費，希望能比照直轄市，讓基隆市警消領取更多的加給。

謝國樑指出，如此可以徹底解決長期以來基隆市與新北市，兩市也許只是相隔一條街，但警消待遇卻有落差。除感謝市民支持外，也感謝警消在執勤時努力付出，市府會與警消站在一起，繼續做好保護市民的工作。

消防局表示，現行基隆市消防人員危險職務加給分為2級，規劃加成4成後，第1級從每月9700元調升為1萬3580元，第2級從7760元調升為1萬864元。

消防局長游家懿指出，基隆市現行消防人員危險職務加給分為2級，中央規劃未來分為3級，市府期盼中央能訂定統一標準，讓縣市在區分等級時能有一致性。

基隆市義勇消防總隊長、國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴表示，市府提出調升警消加給，相信無論國民黨、民進黨，或是無黨籍市議員都會全力支持。