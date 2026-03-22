快訊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

專訪／B2親鋪小S「復健之路」助她復出 回想這一幕他忍不住破防了

以色列人從無感到嚇壞！伊朗飛彈命中以國核武庫門戶 居民曝逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆消防危險加給擬調升4成　每月最多增3880元

中央社／ 基隆22日電

基隆市政府已編列追加預算，針對消防人員危險職務加給提高4成，每月最多增加新台幣3880元，基隆市長謝國樑今天表示，若獲基隆市議會通過，預計下半年實施。

謝國樑上午前往中山高中，出席義消訓練成果驗收活動後，接受媒體聯訪說，警察、消防人員的繁重及危險加給，是市府今年很重要的施政，市府已於追加預算編足經費，希望能比照直轄市，讓基隆市警消領取更多的加給。

謝國樑指出，如此可以徹底解決長期以來基隆市與新北市，兩市也許只是相隔一條街，但警消待遇卻有落差。除感謝市民支持外，也感謝警消在執勤時努力付出，市府會與警消站在一起，繼續做好保護市民的工作。

消防局表示，現行基隆市消防人員危險職務加給分為2級，規劃加成4成後，第1級從每月9700元調升為1萬3580元，第2級從7760元調升為1萬864元。

消防局長游家懿指出，基隆市現行消防人員危險職務加給分為2級，中央規劃未來分為3級，市府期盼中央能訂定統一標準，讓縣市在區分等級時能有一致性。

基隆市義勇消防總隊長、國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴表示，市府提出調升警消加給，相信無論國民黨、民進黨，或是無黨籍市議員都會全力支持。

謝國樑 基隆 國民黨

延伸閱讀

前基隆社會處長吳挺鋒 任童子瑋競辦政策部主任

童子瑋挑戰謝國樑 延攬林右昌倚重的社會處長吳挺鋒 接掌政策部主任

拚纜車觀光…基隆港西岸地標規畫纜車 長逾300公尺要逾3億

脫鉤雙北 基隆下修停班課雨量標準

相關新聞

百舟巡航冬山河！宜蘭傳藝文昌祭11神尊齊聚 水路祝壽創歷年最大規模

宜蘭傳藝園區21日盛大舉行「2026傳藝文昌祭—大河繞境 × 桂祿祈福」，打破以往園區內的儀式框架，以「由水而來」為核心主軸，號召超過300艘船舶組成盛大船隊巡航入園。這場結合水路迎神、傳統扶鸞與學子藝陣的文化盛事，不僅動員近800位產官學協作人員，更跨區域邀集11尊神尊齊聚，象徵著宜蘭大河流域信仰與生活聚落的深度匯聚，展現出台灣民俗文化在當代轉譯下的獨特魅力。

花蓮梅農苦等無雨「一顆梅子都沒結」 整體農損恐達百萬元

花蓮縣富里鄉梅子今年受乾旱影響，出現開花後著果不良情形，部分梅園甚至「一顆未結」，整體農損可能超過百萬。縣府勘查平均損害約30％，已達天然災害現金救助標準，農業部公告每公頃補助6萬2000元，農民即日起至4月2日可申請。

拚纜車觀光…基隆港西岸地標規畫纜車 長逾300公尺要逾3億

基隆市觀光纜車計畫已談十多年，隨著郵輪產業興旺發展，去年中跨出第一步，有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。地方及觀光業者認為有很好的賣點，盼打造亮點帶動基隆觀光發展。

廣角鏡／花蓮光復鄉馬太鞍溪橋重建 進度超前

副總統蕭美琴昨到花蓮光復鄉關心洪災復建進度，馬太鞍溪橋重建工程進度達百分之十五，微幅超前約百分之四，今年底北上線橋梁完成，可供雙向通車，整體工程明年完工，蕭美琴讚許工程單位是「造橋超人」，此行也邀請歐洲幾個國家代表體驗在地觀光產業和農村，希望外國友人看到花蓮的美麗，吸引更多遊客。

謝國樑參加安樂區健走展親民 童子瑋爭取警察加給開花結果

尋求連任的國民黨基隆市長謝國樑今天參加「運動i台灣」安樂區健走，他鼓勵市民養成規律運動的好習慣，展現親民作風，拉近與市民之間的距離。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋則說，他爭取基隆警察加給最高3880元3月實施，終於開花結果。

最強應援團！文昌帝君聖誕 宜蘭傳藝首辦大河遶境百舟會師

宜蘭傳藝園區「文昌祠」是全台少數的國立廟宇，今天適逢文昌帝君誕辰，首度舉辦「2026傳藝文昌祭-大河繞境」，來自雲嘉及桃園等地的神尊展開「大河會師．眾神遶境」，以水路出巡方式，百艘船隻接力航行在冬山河流域，岸上則有自行車隊沿途護駕，水陸並進壯闊遶境，成為最強的祝壽應援團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。