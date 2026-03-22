花蓮梅農苦等無雨「一顆梅子都沒結」 整體農損恐達百萬元

花蓮縣富里鄉梅子今年受乾旱影響，出現開花後著果不良情形，部分梅園甚至「一顆未結」，整體農損可能超過百萬。縣府勘查平均損害約30％，已達天然災害現金救助標準，農業部公告每公頃補助6萬2000元，農民即日起至4月2日可申請。

每年3至4月為東部青梅產季，富里鄉為花蓮主要產區，梅園多分布於海岸山脈，種植面積約70公頃，並由農會輔導有機產銷班，年產量逾100公噸。

富里鄉農會總幹事張素華指出，去年12月底與今年1月底梅花期缺乏降雨，導致授粉與著果不良，今年整體結果率普遍不到3成，甚至有果園「一顆梅子都沒長」，是罕見的遲發性農損。

張素華表示，過去雖偶有乾旱影響，但未曾如此嚴重，今年幾乎等同「零產量」；以農會竿採梅保價收購每公斤22.5元計，加上農民自行販售、加工收益及投入成本，整體損失恐逾百萬元。

她說，農業部近年協助媒合蜜餞加工業者，收購富里竿採梅與手採梅做成加工食品，今年因產量銳減，農民憂心無法履約，只能向鄰近玉里、瑞穗及台東海端等地尋求供應，盼減輕衝擊。

縣府農業處已會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署實地勘查，確認受損面積約15公頃、平均損害30％，達現金救助門檻，成功向中央爭取列入今年1至2月乾旱（遲發性）農業天然災害救助地區。

農業處長陳淑雯說明，符合資格種梅農民可申請每公頃6萬2000元補助，並可辦理低利貸款；申請期限至4月2日，須備妥相關文件向土地所在地公所提出受災證明。

富里鄉公所提醒，農民申請前應完整記錄災損情況，包括拍攝近景、中景與遠景照片至少各1張，並標註姓名、地段號及日期，以確保權益。

花蓮縣府農業處實地勘查，確認受損面積約15公頃、平均損害30％，農民可申請每公頃6萬2000元補助。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣富里鄉梅子今年受乾旱影響，出現開花後著果不良情形，農業部公告每公頃補助6萬2000元，農民即日起至4月2日可申請。圖／富里鄉公所提供