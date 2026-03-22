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童子瑋挑戰謝國樑 延攬林右昌倚重的社會處長吳挺鋒 接掌政策部主任

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天宣布，延攬前基隆市長林右昌任內倚重的社會處長吳挺鋒（左），擔任「進步基隆辦公室」政策部主任。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天宣布，延攬前基隆市長林右昌任內倚重的社會處長吳挺鋒（左），擔任「進步基隆辦公室」政策部主任。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋競選團隊再添新成員，前市長林右昌任內倚重的社會處長吳挺鋒，將擔任童的「進步基隆辦公室」政策部主任。童子瑋今天表示，基隆進入超高齡社會，也面臨少子化挑戰，上任後會借助吳的專業，讓每個家庭得到妥善照顧。

民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，挑戰爭取連任的現任市長謝國樑。童的競選團隊命名「進步基隆辦公室」，除了擴大在地班底，也對外招募不同專業人力，堆高競選量能。

童子瑋 在3月1日公布邀請曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎加入，擔任進步基隆辦公室發言人，今天又發表曾任基市府社會處長、勞動部部長室主任吳挺鋒加入，擔任政策部主任。

隨著競選團隊人才逐步到位，童子瑋表示，接下來將針對基隆各行政區的發展「痛點」，陸續發表一系列政見，要讓市民感受到這是一支專業、負責且準備好，要帶領基隆邁向下一階段的團隊。

童子瑋指出，吳挺鋒是社會學博士，過去曾在基市府任職7年，從社會處長的實務經驗出發，在地扎根，深刻理解基隆的社會結構與弱勢需求。吳挺鋒也曾在媒體端主導城市競爭力調查，以及在中央部會協助經濟與勞動政策的推動，具備團隊最需要的全方位戰力。

童子瑋說，面對基隆高齡化、托育環境及如何透過經濟轉型，帶動城市活力等核心議題，希望借重吳挺鋒「數據力」與「社會關懷」雙重背景，政策部將不只是冷冰冰的數據分析，而是要轉化為具備溫度的施政藍圖。

吳挺鋒表示，作為基隆子弟，能再次為家鄉服務是種使命。童子瑋長期在地方扎根，對於「進步基隆」有非常明確且具包容性的想法，他將協助整合通勤規畫、產業發展與全齡社會等核心政策，確保每一項提案都能精準對焦市民的期待，落實精準施政。

基隆市長參選人童子瑋今天宣布，延攬前基隆市長林右昌任內倚重的社會處長吳挺鋒，擔任「進步基隆辦公室」政策部主任。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天宣布，延攬前基隆市長林右昌任內倚重的社會處長吳挺鋒，擔任「進步基隆辦公室」政策部主任。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

超高齡社會 謝國樑 林右昌

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