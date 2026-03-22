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百舟巡航冬山河！宜蘭傳藝文昌祭11神尊齊聚 水路祝壽創歷年最大規模

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君，以及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚文昌祠。記者黃筱晴／攝影
北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君，以及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚文昌祠。記者黃筱晴／攝影

宜蘭傳藝園區21日盛大舉行「2026傳藝文昌祭—大河繞境 × 桂祿祈福」，打破以往園區內的儀式框架，以「由水而來」為核心主軸，號召超過300艘船舶組成盛大船隊巡航入園。這場結合水路迎神、傳統扶鸞與學子藝陣的文化盛事，不僅動員近800位產官學協作人員，更跨區域邀集11尊神尊齊聚，象徵著宜蘭大河流域信仰與生活聚落的深度匯聚，展現出台灣民俗文化在當代轉譯下的獨特魅力。

蘭陽平原的發展與水脈息息相關，冬山河不僅是地理上的重要河流，更是串聯地方歷史與生活的文化軸線。全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文指出，宜蘭傳藝園區緊鄰河畔，今年特別規劃眾神搭乘船隻循河入園，是希望將抽象的信仰轉化為具體的文化體驗，讓祝福與文運隨水流匯聚，進一步實踐跨流域的連結。本次活動規模創下歷年之最，迎請包括北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君，以及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君等11尊神尊共襄盛舉。

當百舟接力巡航於冬山河舊河道時，岸上更有由社區大學組成的自行車隊沿途護駕，形成水陸並進的壯觀場面。這場「大河會師」不僅是一場視覺盛宴，更深具文化教育意義，讓眾神香火沿著河流祝願一脈信眾，展現了蘭陽平原深厚的文風底蘊與大河文化意象。

除了壯觀的水路繞境，文昌祭更於園區展開的「傳統扶鸞文化展演」，現場演示乩手依循傳統科儀扶鑾書寫。透過專業的現場解說，將神祕的扶鸞儀式轉譯為大眾易懂的文化知識，讓參與民眾理解其作為人神溝通與地方知識傳承的重要價值，成為「傳統藝術走入生活」的最佳寫照。

此外，為推動文化薪火向下扎根，主辦單位特別結合「一校一傳藝」計畫，邀請獲選文昌獎勵金的學校團隊參與演出。從彰化縣福德國小的跳鼓陣、宜蘭縣大洲國小的醒獅戰鼓隊，到宜蘭青少年國樂團的精采表現，學子們在真實的文化場域中與傳統產生連結。這種讓年輕世代實際參與、體驗的方式，不僅賦予傳統節慶嶄新的生命力，更深化了新世代對本土文化的認同感。

全聯長期支持善美的文化藝術基金會投入傳統文化的保存與活化，將自身定位為文化的串聯者與推動者，協助整合不同領域的資源與能量，更透過零售通路的優勢，將傳統文化轉化為貼近日常的體驗，例如結合時令與祈福意涵的「柑仔龜」活動，或是在考季推出的「文昌神助攻」主題商品。透過這種多元的轉譯路徑，讓文化自然融入生活，逐步拉近與大眾的距離。

全聯集結了公部門資源、民間信仰能量與企業推動力的文化行動，成功讓冬山河從單純的景觀資源提升為文化觀光的重要軸線。未來，透過「跨流域、跨宮廟、跨世代」的文化共好模式，宜蘭傳藝文昌祭將持續引領傳統藝術從保存走向再生，在參與中被看見、被實踐。

「2026傳藝文昌祭」透過大河會師眾神繞境，水陸並進沿冬山河入園祝壽，場面盛大壯觀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「2026傳藝文昌祭」透過大河會師眾神繞境，水陸並進沿冬山河入園祝壽，場面盛大壯觀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

善美的基金會特別邀請獲選「一校一傳藝．文昌獎勵金」的學校團體共襄盛舉，帶來跳鼓陣、醒獅戰鼓及國樂演出。記者黃筱晴／攝影
善美的基金會特別邀請獲選「一校一傳藝．文昌獎勵金」的學校團體共襄盛舉，帶來跳鼓陣、醒獅戰鼓及國樂演出。記者黃筱晴／攝影

「傳藝文昌祠」為全台少數的國立廟宇，此次適逢文昌帝君聖誕，眾神搭船循冬山河入園，象徵祝福順流匯聚，實踐跨越流域的文化共鳴。記者黃筱晴／攝影
「傳藝文昌祠」為全台少數的國立廟宇，此次適逢文昌帝君聖誕，眾神搭船循冬山河入園，象徵祝福順流匯聚，實踐跨越流域的文化共鳴。記者黃筱晴／攝影

由全聯善美的藝術基金會發動，集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體，共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者黃筱晴／攝影
由全聯善美的藝術基金會發動，集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體，共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者黃筱晴／攝影

由全聯善美的藝術基金會發動，集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體，共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者黃筱晴／攝影
由全聯善美的藝術基金會發動，集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體，共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者黃筱晴／攝影

（左起）全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文、國立傳統藝術中心陳悅宜主任、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與「2026傳藝文昌祭—大河繞境 × 桂祿祈福」活動。記者黃筱晴／攝影
（左起）全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文、國立傳統藝術中心陳悅宜主任、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與「2026傳藝文昌祭—大河繞境 × 桂祿祈福」活動。記者黃筱晴／攝影

仰山文教基金會創辦人游錫堃於船上吟唱一曲，參與此次傳藝文昌祭盛宴。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
仰山文教基金會創辦人游錫堃於船上吟唱一曲，參與此次傳藝文昌祭盛宴。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

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