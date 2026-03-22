物價油價飆漲 宜蘭調高長青食堂補助每餐至30元 創開辦以來最高調幅

物價持續飆漲，油價上揚更造成百工百業成本增加，宜蘭縣政府決定調整「長青食堂行政作業費」補助，從目前的每人每餐20元調升至30元，每餐調升10元補助，創下長青食堂自民國99年開辦以來的最高調幅，造福更多長者吃得營養健康。

坊間一個便當幾乎都要上百元，宜蘭縣學生營養午餐也已調高到每餐55元；至於照顧長者部分，除了長青食堂每餐有縣府補助，社區來自各方贊助魚肉及青菜等食材，也降低長者的自費負擔，同時搭配縣政府近期推出「點食成金」政策，鼓勵長者到社區量血壓及運動上課等累積健康點數也能抵用餐費，林林總總加起來，有些長者享用午餐其實不花錢。

因應物價油價上漲，多位縣議員紛紛爭取調高補助，代理縣長林茂盛表示，食材價格及各項營運成本上升，社區在食材採購、備餐及行政管理等支出逐漸增加；縣府重新檢視補助機制，為減輕基層單位壓力並提升品質，決定提高行政作業費補助由原每人每餐20元調升至30元，支持社區持續提供穩定且營養均衡的餐飲服務。

根據統計，宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘自99年起開辦長青食堂計畫，至今有139單位辦理，服務長者達7000位，成為縣內重要的社區照顧服務之一，藉由社區參與，鼓勵長者外出；另外透過高齡志工協助烹調，由初老健康長者服務中老及老老之長者，形成互助團體，讓長者們生活更開心。

多次在縣議會爭取調高補助的黃雯如議員今天表示，長青食堂不只是提供長者一頓飯，更是長者每天交流互動的重要場所，長者在熟悉的社區中用餐、聊天、彼此關心，不僅能維持健康，也能減少孤獨感，感謝縣府重視議員反應基層心聲。

林岳賢議員也說，最近油價上漲，會造成很多行業的營運成本都跟著增加，縣府此次調整補助標準，不但反應物價上漲成本，也是希望減輕社區負擔並能夠長期投入服務，打造宜蘭成為健康幸福的高齡友善城市。

因應物價及油價飆漲，宜蘭縣政府決定調高長青食堂補助每餐至30元，創下民國99年開辦以來的最高調幅，協助社區穩定供餐，長者吃得營養健康。本報資料照

因應物價及油價飆漲，宜蘭縣政府決定調高長青食堂補助每餐至30元，創下民國99年開辦以來的最高調幅，協助社區穩定供餐，長者吃得營養健康。記者戴永華／攝影