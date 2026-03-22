拚纜車觀光…基隆港西岸地標規畫纜車 長逾300公尺要逾3億

基隆市觀光纜車計畫已談十多年，隨著郵輪產業興旺發展，去年中跨出第一步，有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。地方及觀光業者認為有很好的賣點，盼打造亮點帶動基隆觀光發展。

市府表示，民間業者去年中向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，目前市府正在審核中。如通過將辦理政策公告、啟動公開徵求民間可行性報告書等招商程序。

目前民間業者計畫興建基隆火車站北口、KEELUNG地標2個站體，長度逾300公尺。依投資人構想計畫書未提建造經費，但市府參考先前規畫財務評估纜車工程費用要逾3億元。目前進度為纜車場站預定山下站位置為台鐵土地，與市府正在協商是否共同開發，周邊土地則待市府整體規畫。

基隆市港相連位置絕佳，周遭可說是「海景第一排」能俯視市區、港區山海美景及郵輪進出，但建纜車始終在計畫階段。前市長林右昌時期就有「跨港纜車線」想法，計畫從海科館起，串連碧砂漁港、槓子寮砲台、海門天險、中正公園，最後跨港到西岸轉運中心。

但東西兩岸相連的共構的纜車興建難度大、經費高，海風侵蝕問題也是問題，且東岸已發展為郵輪轉運中心，受限國際相關法規限制，郵輪上空淨空限制，東西岸難以共構規畫。

基隆國際郵輪發展興旺，去年基隆港國際郵輪旅客人次累計突破95萬，市長謝國樑上任後加強推動，業者看好未來旅遊發展，去年7月有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，由業者負責興建、營運及移轉，市府組跨局處工作小組評估中，後續將依促參法辦理政策公告。

由於纜車場站預定山下站位置都是台鐵土地，台鐵表示樂觀其成支持，並提出基隆車站周邊土地之整體規畫構想，市府決定共同推動車站地區再生及西岸山城發展。

市長謝國樑表示，為啟動西岸纜車建置計畫，市府去年考察貓空纜車經驗，希望做為基隆纜車規畫的參考。

基隆市觀光協會理事長周建芳說，對興建纜車地方樂觀其成，要加速規畫興建，但認為只有從北站到地標路線太短，效益恐怕有限，建議再多點規畫，應延伸到百米甕砲台路線更豐富。基隆受限坡地的地形居多，纜車可盡享基隆港山海美景，是最大優勢及有觀光潛力。