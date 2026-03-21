謝國樑參加安樂區健走展親民 童子瑋爭取警察加給開花結果

尋求連任的國民黨基隆市長謝國樑今天參加「運動i台灣」安樂區健走，他鼓勵市民養成規律運動的好習慣，展現親民作風，拉近與市民之間的距離。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋則說，他爭取基隆警察加給最高3880元3月實施，終於開花結果。

謝國樑主持安樂區健走鳴槍，也在起點與民眾寒暄互動，他關心大家的運動習慣與日常生活，不少親子主動上前合影，謝國樑說，鼓勵市民養成規律運動的好習慣。

謝國樑提及，「運動i台灣」健走系列活動將持續推動，下一場4月25日在中山區登場，並於5月接續辦理中正區及七堵區場次。各場活動皆準備精美紀念品及豐富摸彩好禮，邀請市民朋友踴躍參與。

教育處長徐嬿立指出，新山水庫平時未開放，感謝基隆市體育會理事長鄭錦洲協調，讓民眾得以近距離欣賞水庫之美，是相當難得的體驗。

童子瑋今天說，從去年6月開始，他多次向行政院、警政署爭取非六都鬆綁，為基層警察加薪，現在終於開花結果，是他從事公共服務最有成就感的時刻。基隆市警察局昨發布新聞稿表示，預計每位警察每月薪資加給幅度約1940元至3,880元之間；刑事人員加給多1940元，溯自3月1日生效。

童子瑋表示，基隆身為北北基桃生活圈的重要門戶，不論是港區治安、觀光人潮還是交通疏導，工作強度早就是「直轄市等級」，除了口頭嘉獎、頒獎這些精神榮譽，每個月的實質收入，才是真正可以回饋這些第一線夥伴的實質福利。

童子瑋說，接下來的議會追加審查，會向各議員進行溝通協調，盼讓這筆預算順利通過。他強調，未來也會繼續努力，讓所有為基隆付出的人，都能得到應有的尊重與回饋。

議長童子瑋表示爭取基隆警察加給最高3880元實施，終於開花結果。圖／童子瑋辦公室提供

議長童子瑋表示爭取基隆警察加給最高3880元實施，終於開花結果。圖／童子瑋辦公室提供