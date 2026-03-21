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最強應援團！文昌帝君聖誕 宜蘭傳藝首辦大河遶境百舟會師

聯合報／ 記者戴永華王燕華／宜蘭即時報導
「2026傳藝文昌祭」透過大河會師眾神遶境，水陸並進沿冬山河入園祝壽，場面壯觀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「2026傳藝文昌祭」透過大河會師眾神遶境，水陸並進沿冬山河入園祝壽，場面壯觀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭傳藝園區「文昌祠」是全台少數的國立廟宇，今天適逢文昌帝君誕辰，首度舉辦「2026傳藝文昌祭-大河繞境」，來自雲嘉及桃園等地的神尊展開「大河會師．眾神遶境」，以水路出巡方式，百艘船隻接力航行在冬山河流域，岸上則有自行車隊沿途護駕，水陸並進壯闊遶境，成為最強的祝壽應援團。

今天冬山河流域顯得特別熱鬧，包括水上巴士、電動小船、岳明國小及慈心華德福的帆船、SUP划舟共同參與大河會師，百舟巡航、人神祝壽，場面壯觀，還特別請到雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君共11尊神尊齊聚，從冬山河親水公園經由舊河道，抵達傳藝參與祝壽祭儀。

早年爭取國立傳統藝術中心的前縣長游錫堃、代理縣長林茂盛、傳藝中心主任陳悅宜、全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文及執行長羅欣怡等人都參與百舟巡航，游錫堃應邀在船上吟唱台語漢詩「春江花月夜」，山光水色的寧靜河面，更顯抒情懷舊。

神明走水路抵達傳藝後，依序進入文昌祠為文昌帝君祝壽，同時展開「傳藝文昌祭」二天活動。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜說，希望透過科儀文化，讓大家知道信仰的文化、它的美、它的精神、它的源頭，也透過這些信仰的文化，也把人們心中的善與智慧啟發出來，讓社會往更和諧的方向前進。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，宜蘭「傳藝文昌祠」為全台少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君，經常有學子及家長特地前來祈福；此次適逢文昌帝君聖誕，不少廟宇也主動聯繫，希望共襄盛舉、齊賀聖誕。

她說，由於蘭陽平原文風鼎盛，信仰與流域聚落緊密相依，冬山河更是串聯地方生活與文化的重要水脈，而宜蘭傳藝園區緊鄰河畔，因此今年文昌祭特別以「由水而來」為主軸，規畫眾神搭船循冬山河入園，象徵祝福順流匯聚，實踐跨越流域的文化共鳴。

除了熱鬧的水路迎神與祝壽祭儀，午後接續展開「眾神祈福繞境」與「傳統扶鸞文化展演」。由桃園統天宮誦經團主法，現場演示乩手如何依循傳統科儀扶鑾書寫，並透過專業解說，將扶鸞的歷史脈絡、流程與精神內涵轉譯給大眾，引領民眾近距離理解扶鸞文化在人神溝通、地方知識傳承中的深遠意義與文化價值。

此外，善美的基金會邀請獲選「一校一傳藝．文昌獎勵金」的學校團體共襄盛舉，帶來跳鼓陣、醒獅戰鼓及國樂演出，讓年輕學子實地參與祝壽展演，透過真實文化場域中的浸潤與體驗，賦予傳統節慶嶄新的生命力，同時深化新世代對傳統藝術與信仰文化的理解與認同。

「傳藝文昌祭」集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者王燕華／攝影
「傳藝文昌祭」集結產官學界，橫跨政府單位、傳統宮廟與在地社教團體共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。記者王燕華／攝影

北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚宜蘭傳藝園區。記者王燕華／攝影
北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君及宜蘭在地各大宮廟媽祖與傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚宜蘭傳藝園區。記者王燕華／攝影

全聯善美的藝術基金會集結產官學界，政府單位、傳統宮廟與在地社教團體共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的藝術基金會集結產官學界，政府單位、傳統宮廟與在地社教團體共同為傳藝文昌帝君賀壽，堪稱宜蘭年度文化盛事。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

仰山文教基金會創辦人游錫堃於船上吟唱一曲，參與此次傳藝文昌祭盛宴。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
仰山文教基金會創辦人游錫堃於船上吟唱一曲，參與此次傳藝文昌祭盛宴。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

來自雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮等地的神進駐傳藝文昌祠，為文昌帝君祝壽。記者王燕華／攝影
來自雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮等地的神進駐傳藝文昌祠，為文昌帝君祝壽。記者王燕華／攝影

游錫堃

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