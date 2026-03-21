蕭美琴關切光復災區復建 讚「造橋超人」將讓新橋更長更穩

副總統蕭美琴今天到花蓮光復鄉關心洪災復建進度，聽到馬太鞍溪橋重建進度略微超前，讚許工程單位是「造橋超人」；她此行也邀請幾位歐洲國家代表體驗周邊產業、品嘗正值產季的箭筍，希望外界更認識花蓮。

蕭美琴今天下午到馬太鞍溪，聽取公路局、水利署、國土署說明馬太鞍溪橋重建、河川疏濬及中繼屋安置現況，對於堤防開口、農田用水等特別關心

公路局長林福山表示，台九線馬太鞍溪橋重建工程進度15%，超前約4%，今年底北上線橋梁完成，可供雙向通車，整體工程明年完工，蕭美琴聽到後，讚許工程單位是「造橋超人」，表示重建後的橋梁會更長、更寬、更高也更穩。

蕭美琴說，汛期前來光復了解相關工程進度，馬太鞍溪橋重建工程要感謝包商及相關團隊，進度有微幅超前。疏濬也是浩大工程，要求水利署務必在汛期前確保堤防加強、加寬，相關水利設施也都要完成，讓居民安心。

她說，此行還邀請幾位歐洲國家的代表，他們一直非常關心台灣的韌性，也用行動來關心花蓮。光復鄉一年一度的螢火蟲季即將到來，盼各國代表認識花蓮、看到花蓮之美，吸引更多遊客，讓花蓮的觀光恢復。她會後也帶歐洲代表體驗在地當季的農特產箭筍。

在地無黨籍議員蔡依靜（Lamen．Panay）會後當面向副總統陳情，災區約700公頃農地受損，還有土石堆置的用地需求，先前地方就爭取以地易地的可能性，包括農地、原保地等，讓災民能盡快恢復生計，但需要跨部會研議，也可能有一些法規面的問題，盼中央加速盤點國有土地；蕭美琴指示相關單位做好與在地居民溝通。

副總統蕭美琴（右）今天到花蓮光復鄉，關心馬太鞍溪橋重建進度等洪災復原工作，在地議員蔡依靜（左二）反映地方心聲。記者王燕華／攝影

副總統蕭美琴（中）今天到花蓮光復鄉，關心馬太鞍溪橋重建進度等洪災復原工作。記者王燕華／攝影

副總統蕭美琴（中）今天到花蓮光復鄉，關心馬太鞍溪橋重建進度等洪災復原工作。記者王燕華／攝影

花蓮光復馬太鞍溪橋重建、河川疏濬等工程持續進行。記者王燕華／攝影