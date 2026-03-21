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11神尊搭船出巡冬山河 祝壽傳藝宜蘭園區文昌帝君
來自全台各地11個神尊今天在信徒護送下，搭船沿冬山河出巡，之後抵達下游的國立傳統藝術中心宜蘭園區，為園區內的文昌帝君祝壽，展現跨區域信仰串聯。
傳藝中心宜蘭園區內的傳藝文昌祠，是全台少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君，常有學子及家長前往祈福。
經營園區的全聯善美的文化藝術基金會表示，今天適逢文昌帝君誕辰，基金會推出文昌祭活動，串聯宜蘭、桃園等地11間宮廟的神尊，並在信徒護送下從冬山河舊河道出發，沿著冬山河出巡，沿途除有立式划槳水上隊伍及多艘船艇接力護航，岸上還有自行車隊沿途護駕，以水陸並進方式抵達下游的傳藝中心宜蘭園區，為園區內的文昌帝君祝壽。
基金會表示，冬山河是串聯地方生活與文化的重要水脈，傳藝中心宜蘭園區緊鄰河畔，因此今年文昌祭以「由水而來」為主軸，規劃眾神搭船沿冬山河入園，希望匯聚地方社群能量，共同為文昌帝君賀壽，帶領民眾深入體驗台灣的民俗文化。
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