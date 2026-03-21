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承載一代青春記憶 南橫利稻山莊登錄歷史建築再現風華

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南橫「利稻山莊」，經過逾20年的閒置，台東縣政府近日公告登錄為縣級歷史建築，海端鄉公所希望藉此活化老屋，讓它重現風華，成為地方觀光新亮點。記者尤聰光／攝影
台東南橫「利稻山莊」，經過逾20年的閒置，台東縣政府近日公告登錄為縣級歷史建築，海端鄉公所希望藉此活化老屋，讓它重現風華，成為地方觀光新亮點。記者尤聰光／攝影

位於台東南橫的「利稻山莊」，曾是中國青年救國團南橫健行隊的重要休息站，承載了一代人的青春記憶。經過逾20年的閒置，如今台東縣政府公告登錄為縣級歷史建築，海端鄉公所希望藉此活化老屋，讓它重現風華，成為地方觀光新亮點。

回溯至民國70年代，南橫健行活動風靡全台，每年吸引約5000名高中職及五專學生參加，從高雄梅蘭出發，歷經梅山站、天池站、埡口站，最終抵達利稻站，為期5天的健行行程，不僅鍛鍊體能，也成為不少人青春的回憶。

利稻山莊位於健行路線上，是隊員歇腳的主要據點。建物採用西式木構架混合桁架設計，主屋架榫接工藝精巧，展現當年木作技術水準。民國93年停止營業後，山莊交由海端鄉公所管理，但因產權爭議長期閒置，逐漸蒙上歲月痕跡。

台東縣政府指出，利稻山莊屋頂斜度陡峭、兩坡採雙折設計，中脊挑高，兼具地域特色與建築美感，亦反映當時體制下營建體系的特殊歷史背景。

海端鄉長胡金至表示，山莊不只是南橫路上的老房舍，更記錄了部落數十年的生活變遷。過去多次部落會議中，族人一致認為「這棟建築一定要留下來」，保存它是對地方歷史的責任。

不少當地族人回憶，利稻山莊不只是建築，還承載了孩子們登山、學習自然的記憶。一位長者說：「每次看到這棟屋子，就像看到自己年輕的影子，充滿汗水與歡笑」。

同時，不少曾參與健行的民眾表示，山莊是旅程中最溫暖的停靠點，「雖然步伐累了，但一坐下，望著遠方山景和林間風光，心裡就充滿力量」，這份情感，也成為山莊文化活化的重要推力。

胡金至指出，由於老建築取得現代使用執照困難，此次登錄為歷史建築，為活化與修繕開啟契機。未來將參考縣內歷史建築活化案例，編列預算推動修復計畫，並探索合法再利用方式，讓利稻山莊重現昔日風華，成為吸引遊客的觀光亮點，也讓歷史記憶延續在每一代人的生活中。

不少當地族人回憶，「利稻山莊」不只是建築，還承載了孩子們登山、學習自然的記憶。記者尤聰光／攝影
不少當地族人回憶，「利稻山莊」不只是建築，還承載了孩子們登山、學習自然的記憶。記者尤聰光／攝影

歷史建築 南橫

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