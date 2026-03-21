四至六年級救國團回憶 南橫利稻山莊躋縣級歷史建築

救國團當年熱門路線南橫健走休息站－利稻山莊，曾是四至六年級生回憶，停止營運逾20年；東縣府日前公告為縣級歷史建築，海端鄉公所盼風華再現引領當地觀光產業。

南橫健行隊在80年代達到高峰，每梯次90至120人，一個暑假有40梯次，每年約5000人參加，隊員都是高中職與五專生；5日行程，從高雄梅蘭出發，經過梅山站、天池站、埡口站及利稻站，是救國團最受歡迎活動之一。

其中利稻山莊在民國93年結束營業，撥交給海端鄉公所，當地村民希望爭取作為學生課輔、部落產業及文創手作等多功能空間使用，讓閒置多年山莊能活化再利用，成為地方觀光領頭羊，但發生鄉公所與當地村民產權糾紛，閒置至今。

海端鄉公所希望透過爭取為歷史建築物解決紛爭，台東縣政府18日公告利稻山莊為台東縣歷史建築。

台東縣政府表示，利稻山莊建物造型屬60年代中國青年救國團於南橫段活動中心之代表性樣式，屋坡斜度陡斜，兩坡各具雙折，中脊挑高，具有地域性建築特色與歷史記憶，並反映當時體制下營建體系特殊性。

利稻山莊為南橫交通重要節點與地標，見證當時中國青年救國團角色與發展史；提供地方文化與族群互動場域、體現國家政策與部落經濟變遷。

海端鄉長胡金至接受中央社記者訪問表示，利稻山莊不只是南橫路上一棟舊房舍，它更記錄了部落這幾十年變遷與生活點滴；在之前部落會議中，多數族人都有「一定要留下來」的表達，將它保存下來，是這代人對地方歷史應盡責任。

胡金至表示，在部落要找一個閒置公有土地與建物不容易，利稻山莊作為鄉公所財產，希望它能真正用在部落發展需要上；但現實是，老房子要取得現代「合法使用執照」非常困難，這次申請登錄「歷史建築」身分，就是一個轉彎契機。

他表示，將參考縣內許多申請「歷史建物」再活化成功例子，有機會彈性突破建築法規，讓山莊修繕並合法使用，大家以後才能安心、大方使用；有了「歷史建築」身分後，接下來的修繕會先需要完成「修復再利用計畫」，而公所將會編列預算支應，希望利稻山莊風華再現，結合當地需求及重現利稻觀光榮景。