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提升光復鄉防災韌性 內政部：中央挹注縣府11.41億落實排水防汛

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中央運用「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」經費，其中已核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元。圖／內政部提供
中央運用「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」經費，其中已核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元。圖／內政部提供

去年花蓮縣光復鄉因受馬太鞍溪及花蓮溪流土砂複合災害影響，導致河道淤積及地形條件明顯改變，更對市區排水系統造成損害。內政部表示，中央運用「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」經費，其中已核定花蓮縣政府所提光復鄉雨汙水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元。

內政部表示，這11.41億元將積極協助縣府分階段辦理復建工程，更能從整體角度提升整體排水防汛能力及環境品質。另已補助花蓮縣3000萬元的雨水下水道清淤經費，請花蓮縣政府務必在汛期來臨前，完成各項整備工作，守護民眾生命財產安全。

內政部指出，行政院3月18日開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第5次會議，也再次提醒縣府應於汛期來臨前，加速下水道及排水清淤、應急閘門及各項排水改善工程發包及施工，以確保排水系統通水能力及降低積淹水發生風險。此外，光復鄉農業重災區在未完成土地徵收或整體排水系統重建前的短期排水需求，內政部已完成現況盤點及核定補助花蓮縣政府改善經費5000萬元，中央會持續督請縣府加速相關工程。

內政部國土署、經濟部水利署及花蓮縣政府18日就汛期雨水下水道及明渠出口閘門關閉時的市區排水應變措施開會研商，協調經濟部水利署支援移動式抽水機組佈設，同時建立颱風豪雨期間之抽排應變機制及防汛應變對策，以確保汛期期間市區排水系統正常運作。

特別預算 馬太鞍溪 光復鄉 土地徵收

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