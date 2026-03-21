花蓮修正公有收費停車場條例 議員憂加重民眾負擔

花蓮縣府修正公有收費停車場管理自治條例，授權管理機關依區域、流量及時段擇定費率，例如，小型車每小時最高可達四十元，計次最高可達一百元，盼提高周轉率，議會昨審草案，多位議員認為天災人禍不斷，修正後恐怕增加民眾負擔，店家更難做生意，議長張峻裁示修正後，本月廿三日再送審。

現行自治條例明定停車收費費率基準，以時計算者大型車每三十分鐘二十元、小型車十元，計次大車每次六十元、小車三十元、機車二十元。

這次送審的修正條文，以附表訂出費率種類及計算方式，分成甲、乙、丙、丁四級，小型車計時每小時十到四十元不等，計次二十元到一百元，大型車加倍計收，機車適用丁種費率，可採累進、折扣或差別費率，授權管理機關彈性擇定，須報主管機關同意後實施。

議員韓林梅昨表示，機車適用丁種費率，代表鄉鎮公所公告後就可以收機車停車費，花蓮景氣不好，「不適合把民眾剝太多層皮」；議員林源富說，這幾年花蓮天災人禍不斷，不景氣又通貨膨脹，市區金三角商圈一大堆店家招租，增加停車費可能讓生意更難做。

縣府建設處長鄧子榆說，以一位難求的金三角商圈為例，可採累進費率，不會一停二、三個小時，提高周轉率。變更收費必須公告，且不能超過縣府訂出的參考價格，將再增加「調整費率方案需經議會同意」等內容。