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帛琉「無私分享號」再抵台東 簽署合作MOU加強長期合作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
帛琉的傳統航海船「Alingano Maisu（無私分享號）」再度航抵台東，今於「就藝會—台東表演藝術創生基地」舉行記者會，並由密克羅尼西亞航海協會副會長Alan Seid（右）與台東縣獵人學校教育基金會董事長亞榮隆·撒可努（左）代表簽署合作備忘錄（MOU）。圖／台東縣政府提供
帛琉的傳統航海船「Alingano Maisu（無私分享號）」再度航抵台東，今於「就藝會—台東表演藝術創生基地」舉行記者會，並由密克羅尼西亞航海協會副會長Alan Seid（右）與台東縣獵人學校教育基金會董事長亞榮隆·撒可努（左）代表簽署合作備忘錄（MOU）。圖／台東縣政府提供

帛琉傳統航海船「Alingano Maisu（無私分享號）」再度航抵台東，今於「就藝會—台東表演藝術創生基地」由密克羅尼西亞航海協會副會長Alan Seid與台東縣獵人學校教育基金會董事長亞榮隆·撒可努代表簽署合作備忘錄（MOU），宣示未來將在原住民族文化、教育交流及青年培育等面向展開長期合作。

此次簽署儀式在帛琉副總統Raynold Oilouch、原住民族委員會副主委杜張梅莊及縣長饒慶鈴等多位貴賓見證下完成。饒慶鈴特別致贈項鍊、十字繡匾額、藤編提燈及紅烏龍禮盒，表達對遠道而來貴賓的歡迎與感謝，帛琉方面也回贈禮品，展現雙方深厚情誼。

「無私分享號」以傳統星象與海流等自然導航方式橫越西太平洋，承載南島民族世代相傳的航海智慧。此次來訪不僅象徵文化交流延續，也透過合作備忘錄，建立制度化合作機制，未來雙方將定期舉辦會議，推動原住民族教育、文化藝術、土地議題與權利討論，並促進耆老與專家互訪、部落與教育機構合作及青年人才培育。

饒慶鈴表示，台東作為南島文化的重要據點，長期致力於與太平洋島嶼建立連結，此次合作備忘錄為期十年，將透過雙年交流計畫逐步推動，結合政府與民間力量，深化文化傳承與國際交流。

縣府指出，透過此次航海文化交流與合作機制建立，未來將持續推動原住民族知識傳承、青年交流及跨國合作，讓台東在南島文化研究與實踐上扮演更關鍵角色，並持續拓展與南島世界的文化連結。

台東縣長饒慶鈴致贈原住民陶甕，表達對遠道而來貴賓的歡迎與感謝。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴致贈原住民陶甕，表達對遠道而來貴賓的歡迎與感謝。圖／台東縣政府提供

MOU 饒慶鈴 帛琉

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