不再羨慕雙北…基隆逾千警「繁重加給」 每月最高增3880元

行政院3月初核定修正「警察人員警勤加給表」，非直轄市員警「勤務繁重加成」及「刑事加成」可同步提高。基隆市警察局今天表示，員警依勤務繁重程度最高可領取4成的「勤務繁重加成」，預計每人每月薪資加1940元至3880元之間；刑事人員「刑事加成」同步調升至8成，每月增加1940元。

行政院核定「警察人員警勤加給表」修正案，直轄市以外13個縣市增訂最高可加4成支給「勤務繁重加給」，「刑事加成」調升至8成。

基隆市警局表示，市長謝國樑已核定溯及今年3月1日生效，並於3月17日市府預算審查大會同意警察局所提報因應繁重加給所需經費預算追加，待市議會預算追加審查通過後，員警依勤務繁重程度，最高可增4成的勤務繁重加成。

市警局說，直轄市以外13個縣市此次修正更增訂最高可加4成支給，預計每人每月薪資加給幅度約在1940元至3880元之間；另刑事人員加給多1940元。

市警察局長林信雄表示，感謝市長3年來不間斷幫忙爭取，對警察同仁的支持與肯定，讓第一線執勤員警依勤務繁重程度，最高可領取4成的勤務繁重加成，將提供更好的待遇讓優秀的警力留下來為基隆市服務，給予基隆市警察最堅實的後盾。

林信雄也感謝基隆市議會議長童子瑋對「繁重加給」大力幫忙，童議長去年6月起向行政院人事行政總處反映問題，並向警政署、行政院傳達基隆市員警的心聲，經過多方的努力，終於通過提議多年縣市「繁重加給」的修正，是留住人才、穩定警力的重要關鍵。

林信雄表示，基隆市警察在緝毒、打詐及交通安全上的表現有目共睹，經調查統計，基隆過去1年來，在「30日內交通事故死傷人數年增減率」、「30日內交通事故肇事車輛駕駛人酒駕違規死傷人數年增減率」、「30日內交通事故行人死傷人數年增減率」在非直轄市裡降幅最多，基層警努力有成。