快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

不再羨慕雙北…基隆逾千警「繁重加給」 每月最高增3880元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市警察局長林信雄感謝基隆市議議長童子瑋對「繁重加給」大力幫忙。圖／基隆市警局提供
市警察局長林信雄感謝基隆市議議長童子瑋對「繁重加給」大力幫忙。圖／基隆市警局提供

行政院3月初核定修正「警察人員警勤加給表」，非直轄市員警「勤務繁重加成」及「刑事加成」可同步提高。基隆市警察局今天表示，員警依勤務繁重程度最高可領取4成的「勤務繁重加成」，預計每人每月薪資加1940元至3880元之間；刑事人員「刑事加成」同步調升至8成，每月增加1940元。

行政院核定「警察人員警勤加給表」修正案，直轄市以外13個縣市增訂最高可加4成支給「勤務繁重加給」，「刑事加成」調升至8成。

基隆市警局表示，市長謝國樑已核定溯及今年3月1日生效，並於3月17日市府預算審查大會同意警察局所提報因應繁重加給所需經費預算追加，待市議會預算追加審查通過後，員警依勤務繁重程度，最高可增4成的勤務繁重加成。

市警局說，直轄市以外13個縣市此次修正更增訂最高可加4成支給，預計每人每月薪資加給幅度約在1940元至3880元之間；另刑事人員加給多1940元。

市警察局長林信雄表示，感謝市長3年來不間斷幫忙爭取，對警察同仁的支持與肯定，讓第一線執勤員警依勤務繁重程度，最高可領取4成的勤務繁重加成，將提供更好的待遇讓優秀的警力留下來為基隆市服務，給予基隆市警察最堅實的後盾。

林信雄也感謝基隆市議會議長童子瑋對「繁重加給」大力幫忙，童議長去年6月起向行政院人事行政總處反映問題，並向警政署、行政院傳達基隆市員警的心聲，經過多方的努力，終於通過提議多年縣市「繁重加給」的修正，是留住人才、穩定警力的重要關鍵。

林信雄表示，基隆市警察在緝毒、打詐及交通安全上的表現有目共睹，經調查統計，基隆過去1年來，在「30日內交通事故死傷人數年增減率」、「30日內交通事故肇事車輛駕駛人酒駕違規死傷人數年增減率」、「30日內交通事故行人死傷人數年增減率」在非直轄市裡降幅最多，基層警努力有成。

市警察局長林信雄表示，感謝市長3年來不間斷幫忙爭取，對警察同仁的支持與肯定。圖／基隆市警局提供
市警察局長林信雄表示，感謝市長3年來不間斷幫忙爭取，對警察同仁的支持與肯定。圖／基隆市警局提供

謝國樑 交通事故 行政院

延伸閱讀

台北市警察加薪 外勤與刑事每月各增加近3千元與2千元

屏東警用無人機隊成軍 投入交通監控等用途

兩頭燒！教師兼行政壓力大 南投縣宣布8月起中小學行政人力擴編

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

相關新聞

不再羨慕雙北…基隆逾千警「繁重加給」 每月最高增3880元

行政院3月初核定修正「警察人員警勤加給表」，非直轄市員警「勤務繁重加成」及「刑事加成」可同步提高。基隆市警察局今天表示，員警依勤務繁重程度最高可領取4成的「勤務繁重加成」，預計每人每月薪資加1940元至3880元之間；刑事人員「刑事加成」同步調升至8成，每月增加1940元。

林業署宜蘭分署研發國產柳杉生長尺 明天出生的宜蘭新生兒免費送

林業及自然保育署宜蘭分署推動國產材利用，以太平山柳杉為材料，研發出「國產柳杉生長尺」，將送給明天3月21日出生的宜蘭新生兒，也會上架販售，並分享到縣內11家親子館運用。

花蓮修正停車收費採分級可累進 議員憂加重負擔惹民怨

花蓮縣府修正公有收費停車場管理自治條例，授權管理機關依區域、流量及時段擇定費率，縣議會今天審議草案，多位議員認為當前不景氣，修正後恐怕增加民眾停車費負擔，讓市區店家更難做生意，引發民怨。議長張峻裁示建設處修正，23日再送議會審議。

基隆加速推動都更 聯宏社區海砂屋鑑定完成…爭取1.5倍原建築容積

基隆市平均屋齡約33年，超過30年老屋占近五成，高達8.5萬戶，對推動老屋都更有急迫性，去年中開始實施「都市危險建築物重建專案計畫」，鼓勵海砂屋、災損及耐震能力不足建築加速重建，最多可爭取1.5倍的原建築容積。聯宏社區是指標性個案，日前海砂屋鑑定採樣完成 市府將加速招商作業，預計今年第2季招商文件公開閱覽。

等船不再擠爆！台東富岡港新客運中心暑假前啟用

台東富岡港登船動線不佳受詬病，縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，縣長饒慶鈴今率團隊視察工程，目前整體進度已達78%。她表示，工程可望在今年暑假前正式啟用，未來將大幅改善往返綠島與蘭嶼旅客的候船環境，提升整體港區服務品質。

協和電廠建四接須拆「基隆三柱香」 申請歷史建築

台電協和電廠規畫改建四接，將拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪，但煙囪逾五十年歷史，前文資委員、作家陳世一申請提報為歷史建築保留。市府昨現勘，依程序受理審查；台電規畫先拆除再重建。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。