花蓮公有停車場擬開放費率彈性 議長裁示修正再審

花蓮縣府修訂公有收費停車場管理自治條例，授權管理機關依區域、流量及時段擇定費率，草案送議會審議，多名議員認為增加民眾停車費負擔、影響市區生意；議長張峻裁示修正後再審。

現行公有停車費自治條例規範，收費基準分為以時計算，大型車每30分鐘新台幣20元、小型車10元；以次計算大型車每次60元、小型車30元、機車20元。

花蓮縣政府建設處送審修正條文，表定費率種類及計算方式分為4級，小型車計時每小時10元至40元不等，計次為20元到100元不等，大型車加倍計收；機車計時收費為每小時10元、計次收費為每次20元。

修正條文授權停車場管理機關可依區域、流量、時段擇定費率種類、收費方式及收費時間等，報請主管機關同意後實施。

國民黨縣議員韓林梅、無黨籍議員林源富都認為，近年花蓮景氣不好，「不適合把民眾剝太多層皮」，且市區很多店家招租，增加停車費恐讓生意更難做，務必尊重市區店家聲音，避免增加民怨。

國民黨議員吳東昇提到，雖有分級收費，但一般民眾無從得知哪裡是收費較低區域，且未來可能增加的機車收費，會讓民眾負擔加重，建議擱置草案，要求縣府修正後重新送審。

建設處長鄧子榆回應，變更收費不能超過縣府訂出的參考價格，且須公告，會採納議員意見，可增加「調整費率方案需經過議會同意」。

經議員意見交換，因未能達成共識，張峻裁示建設處加強與議員溝通，提出更好草案，23日臨時會繼續二、三讀時再審。