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林業署宜蘭分署研發國產柳杉生長尺 明天出生的宜蘭新生兒免費送

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
林業署宜蘭分署推出「國產柳杉生長尺」，以太平山柳杉為主要材料，將免費送給明天3月21日出生的宜蘭新生兒。圖／宜蘭分署提供
林業署宜蘭分署推出「國產柳杉生長尺」，以太平山柳杉為主要材料，將免費送給明天3月21日出生的宜蘭新生兒。圖／宜蘭分署提供

林業及自然保育署宜蘭分署推動國產材利用，以太平山柳杉為材料，研發出「國產柳杉生長尺」，將送給明天3月21日出生的宜蘭新生兒，也會上架販售，並分享到縣內11家親子館運用。

林業署宜蘭分署表示，宜蘭有深厚的林業歷史，太平山更是重要林場，為推廣國產材利用，並讓木育向下扎根，近1年攜手台灣工藝美術學校跨域合作，建立在地木育的發展模式。

宜蘭分署表示，研發新生兒木育禮物是重要目標，經串連羅東博愛醫院醫事人員、在地木工課程學校與工作坊等，研發出「國產柳杉生長尺」，以太平山柳杉為主要材料，將原木溫潤自然的特性，轉化為陪伴孩子成長、記錄生活軌跡的木育產品。

「國產柳杉生長尺」長102公分、寬13公分，厚度1.2公分，身高刻度為50至150公分。配合3月21日為國際森林日也是世界木材日，送給明天出生的宜蘭新生兒，今年底前家長持兒童健康手冊及寶寶戶籍身分證明文件，可到羅東林業文化園區遊客中心兌換，明天起同步上架販售。

宜蘭分署表示，國產柳杉生長尺除了有新生兒的家庭，也可應用到幼兒園、早期療育機構及一般親子家庭，未來將分享到全縣11家親子館，讓更多家庭在日常生活中接觸國產材。

林業署 新生兒 太平山 宜蘭

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