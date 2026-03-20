花蓮修正停車收費採分級可累進 議員憂加重負擔惹民怨

花蓮縣府修正公有收費停車場管理自治條例，授權管理機關依區域、流量及時段擇定費率，縣議會今天審議草案，多位議員認為當前不景氣，修正後恐怕增加民眾停車費負擔，讓市區店家更難做生意，引發民怨。議長張峻裁示建設處修正，23日再送議會審議。

現行自治條例明定停車收費費率基準，以時計算者大型車每30分鐘20元、小型車10元，計次大車每次60元、小車30元、機車20元。這次送審的修正條文，以附表訂出費率種類及計算方式，分成甲、乙、丙、丁4級，小型車計時每小時10到40元不等，計次20元到100元，大型車加倍計收，機車適用丁種費率，可採累進、折扣或差別費率，授權管理機關彈性擇定，須報主管機關同意後實施。

縣議會臨時會今天議程為二、三讀會，縣議員韓林梅表示，機車適用丁種費率，代表鄉鎮公所公告後就可以收機車停車費，花蓮景氣不好，「不適合把民眾剝太多層皮」；議員林源富說，這幾年花蓮天災人禍不斷，不景氣又通貨膨脹，市區金三角商圈一大堆店家招租，增加停車費可能讓生意更難做，縣府實施前務必尊重市區店家的聲音，否則恐添民怨。

「不認同修正草案。」縣議員吳東昇說，縣府推分級收費，一般民眾怎麼知道停車地點在哪一級？且花蓮有20萬輛機車，未來可能收費，民眾負擔加重。他提議擱置草案，要求縣府研議修正後重新送審。

縣府建設處長鄧子榆說明，修正草案授權執行機關有多種不同費率的收費方式，以民眾反映最一位難求的金三角商圈為例，就可採累進費率，不會一停2、3個小時，提高周轉率。

鄧子榆說，變更收費必須公告，且不能超過縣府訂出的參考價格，對於議員的意見，可再增加「調整費率方案需經議會同意」等內容。議長張峻裁示建設處加強與議員溝通，提出更好草案，23日臨時會繼續二、三讀時再審。