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基隆加速推動都更 聯宏社區海砂屋鑑定完成…爭取1.5倍原建築容積

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
聯宏社區海砂屋鑑定完成，將爭取最高1.5倍原建築容積，示意圖／基隆市政府提供
聯宏社區海砂屋鑑定完成，將爭取最高1.5倍原建築容積，示意圖／基隆市政府提供

基隆市平均屋齡約33年，超過30年老屋占近五成，高達8.5萬戶，對推動老屋都更有急迫性，去年中開始實施「都市危險建築物重建專案計畫」，鼓勵海砂屋、災損及耐震能力不足建築加速重建，最多可爭取1.5倍的原建築容積。聯宏社區是指標性個案，日前海砂屋鑑定採樣完成　市府將加速招商作業，預計今年第2季招商文件公開閱覽。

為解決老屋困境，市府去年8月通過都市危險建築物重建專案計畫，適用因建材受海砂影響而結構受損、因自然災害或其他因素造成損壞及結構未達現行耐震標準的三種建築。都發處說，已建立全市性通案機制，計畫上路後，此類危險建築物最多可爭取1.5倍的原建築容積，以突破既有限制，提升開發可行性，加速社區重建。

面對都市更新涉及多元專業與繁複法令程序的挑戰，市長謝國樑成立都市更新專案辦公室，並設置駐點工作站，主動走入社區提供專業輔導與行政協助，去年0403花蓮地震後，列管黃單震損建物的「聯宏社區」，市府加速協助危險建築物老舊更新改建。

市府都發處長謝孝昆表示，聯宏社區重建歷年來經過多方討論與努力，已超過八成五住戶同意委託市府推動公辦都更，展現社區高度共識，但因社區原建築容積高於現行法定容積，造成改建瓶頸。

謝孝昆說，今年委託基隆市建築師公會協助聯宏社區辦理海砂屋鑑定作業，3月初完成社區8棟建築物採樣。目前招商文件已完成初步草案，預計於今年第2季公開閱覽。今年會加速招商作業，讓本案成為基隆強化城市韌性的都更示範案例。

仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，有285戶，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，盼認定為為海砂屋建物，早日啟動招商程序。

謝國樑 建築 海砂屋

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