等船不再擠爆！台東富岡港新客運中心暑假前啟用

台東富岡港登船動線不佳受詬病，縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，縣長饒慶鈴今率團隊視察工程，目前整體進度已達78%。她表示，工程可望在今年暑假前正式啟用，未來將大幅改善往返綠島與蘭嶼旅客的候船環境，提升整體港區服務品質。

饒慶鈴指出，富岡港是台東通往離島的重要交通門戶，新建客運中心總經費達2.91億元，啟用後將提供更寬敞舒適的候船空間，並規畫設置商店區、哺乳室、自動售票機，以及中、英、日、韓四語指標系統，全面優化國內外旅客的使用體驗。同時導入智慧化設計，改善過去空間不足與動線混亂問題。

不少民眾也對新設施表達期待。有經常往返綠島的旅客表示，過去假日人潮眾多，候船空間擁擠、動線不清楚，有時候連坐的地方都不好找，若新客運中心能改善等候環境與指引系統，會讓整體旅程更加輕鬆；也有遊客認為，若能結合商店與休憩空間，對觀光體驗會加分不少。

此外，縣府同步強化港區防災能力。饒慶鈴表示，「富岡堤頭災害復建工程」已完成決標，新廠商近期將進場施工，提升碼頭結構與抗颱能力；綠島南寮港復建工程也接近完工，整體港區安全性將進一步提升。

縣府指出，配合客運中心未來營運，將一併檢討周邊交通動線與停車空間，整合旅客、接送車輛與觀光巴士需求，打造更順暢的港區交通環境。未來將持續推動港區與離島建設升級，讓富岡港成為兼具安全、效率與服務品質的現代化門戶，帶動台東海洋觀光發展。

台東縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，目前整體進度已達78%，可望在今年暑假前正式啟用。記者尤聰光／攝影