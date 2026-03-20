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協和電廠建四接須拆「基隆三柱香」 申請歷史建築
台電協和電廠規畫改建四接，將拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪，但煙囪逾五十年歷史，前文資委員、作家陳世一申請提報為歷史建築保留。市府昨現勘，依程序受理審查；台電規畫先拆除再重建。
陳世一說，基隆港口西側協和電廠三根煙囪獨樹一幟屹立在山海交界，建議保留做為基隆及北海岸的「精神燈塔」。以台北為例，松山菸廠有座卅六公尺高的煙囪建於一九三九年，台北酒廠內煙囪建於一九三一年，都是市定古蹟。
對提報列為歷史建築理由，陳世一說，煙囪是所有基隆人與北海岸居民共同的「家鄉地標」，也是大家的集體記憶，具強烈視覺符號與航母級的地景，與基隆嶼並列為進入基隆港的雙重地標，同時是工業遺址、電力史的活教材，有巨大的文創及觀光潛力。
台電協和電廠經理王柏智表示，去年九月環境部公告協和發電廠全區一二四筆土地為「土壤汙染整治場址」，一、二號機組煙囪周遭有重金屬超標，正辦理地上物移除，加速整治作業。王柏智說，未來仍規畫設置高度約一八○公尺三根煙囪，會與自然環境配合並融入地方，並導入海灣觀光遊憩功能。
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