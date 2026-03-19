基隆「流動港之市」市集明起3天 7縣市57品牌及街頭藝人表演

基隆市政府明天起一連三天在國門廣場舉辦「流動港之市」市集，打造融合港口意象與多元文化的城市風格場域，串聯基北北桃至苗栗、宜蘭及花蓮等7縣市創意品牌及多組街頭藝人展演，民眾可選購基隆在地好物及全台各地特色創作與農產品。

明天首日上午11時到晚間6時，先由12家攤商揭開序幕，期間邀請多組街頭藝人輪番演出，包括基隆在地藝人「WAC瓦克阿中」、「隨原樂團」、「一隻凱迪」，以及來自台北、桃園、台中等地的表演團隊，為國門廣場注入熱鬧氛圍，將購物與藝文體驗結合。

基隆在1626年成為大航海城市，今年迎來城市400年的歷史里程碑，市府透過策展型市集形式，結合具故事性與主題性的內容，轉譯港口城市的歷史脈絡與當代風貌。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，「流動港之市」不僅聚焦在地創生品牌與青年創業團隊，也透過跨縣市市集品牌合作，吸引更多外縣市文創品牌共襄盛舉，感受地方產業活力。

蔡馥嚀說，透過文創市集作為載體，將港口的流動精神轉化為可親近、可參與、可帶走的城市生活體驗，讓不同族群都能在此找到與城市連結的方式，感受市集融合海洋意象與多元文化的獨特魅力。

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