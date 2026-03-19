故宮攜花蓮市公所推聯名商品 助優質商品邁向國際

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴、洄瀾有禮」合作專案，與花蓮7家廠商、25件商品聯名，擴大既有通路，助花蓮優質商品邁向國際市場。

花蓮市公所表示，國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴、洄瀾有禮」合作專案，是故宮百週年院慶邁入101年後第一個發表的縣市政府專案，也是花蓮首度發行故宮聯名商品，匯聚花蓮阿美麻糬、百年傳奇、洄瀾醬人、吳府其馬舖、食嚐商號、奇鈺家居以及大檜仁心7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品。

今天下午在花蓮松園別館舉行記者會，國立故宮博物院副院長黃永泰、花蓮市長魏嘉彥、民意代表、業者等出席。

黃永泰致詞表示，近年故宮持續與各縣市政府合作推動聯名專案，結合在地特色與文化創意，拓展台灣品牌國際能見度。目前合作網絡遍布全台，包括基隆市、桃園市、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、台東縣及離島地區澎湖縣、金門縣等，共推動9個縣市、10項專案。

此次與花蓮市公所共同推動「故宮相伴、洄瀾有禮」專案則為第11個合作案例，也是故宮百週年院慶後、邁入101年首度發表的縣市合作專案，別具意義。

黃永泰接受媒體聯訪說明，故宮有「國寶出遊去」計畫，而此次花蓮以文創方式呈現，去年8月19日來花蓮招商，11月提出25件商品，每一件都能與故宮的相關元素產生關聯性，希望每一件商品都可以講一個歷史故事。

「在地特產走出去，全世界觀光客走進來。」黃永泰說，與故宮聯名商品，除故宮南院北院、業者處販售，故宮網路商城也可以買得到，未來也有機會隨國際交流行銷國外。

魏嘉彥表示，在2024年強震後，花蓮觀光人潮明顯減少，許多產業受到衝擊。為尋求新的發展契機，公所與故宮合作，促成此次兼具文化深度與地方特色的聯名專案。

魏嘉彥說：「當文化遇見產業，當歷史走進生活，就能創造出新的城市價值。」他表示，此次聯名商品除了展現花蓮產業的創新能量，同時象徵城市在震後重新出發的精神。未來將持續結合文化與產業資源，推動更多跨域合作，讓花蓮品牌走向國際，吸引更多旅客走進花蓮、認識花蓮。