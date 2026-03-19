影／協和電廠改建四接「基隆三柱香」將拆 逾50年3煙囪被提報歷史建築

台電協和電廠將改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪，但這三根煙囪有逾50年歷史，前文資委員、作家陳世一申請提報為歷史建築，認為200公尺高的巨大工業結構具備轉化為「地景藝術」、「高空景觀」、「光雕投影」等國際級觀光實力，應保留不拆。市府今現勘，依程序受理審查。

陳世一表示，基隆港口西側的協和火力發電廠3根煙囪，獨樹一幟屹立在山海交界的景觀，建議保留協和電廠三根煙囪外觀結構，列為「歷史建築」，作為基隆及北海岸人們共同的「精神燈塔」。

陳世一舉台北為例，原松山菸廠內有一座高達36公尺高的煙囪，建於1939年，為台北市定古蹟；原台北酒廠內高聳的煙囪，建於1931年，在當時的鍋爐室旁，現為台北市定古蹟。

陳世一提報列為歷史建築理由，包括煙囪是所有基隆人與北海岸居民共同的「家鄉地標」；煙囪被稱為「三支香」，是大家的集體記憶；具強烈的視覺符號與航母級的地景，與基隆嶼並列為進入基隆港的雙重地標；是工業遺址、電力史的活教材；還有巨大的文創及觀光潛力。

台電協和電廠經理王柏智表示，去年9月環境部公告協和發電廠全區124筆土地為「土壤汙染整治場址」，1、2號機組煙囪周遭有重金屬超標，目前正依環保局核定的應變必要措施計畫辦理1、2機廠房區等地上物移除，加速整治作業。

王柏智說，煙囪為重要發電附屬設施，一般工法建造混凝土結構建築物，不具備稀少性及產業文化歷史價值，具一定使用年限，煙囪受鹽害及酸性腐蝕影響嚴重將拆除。

改建計畫採「先拆後建、分期改建」，未來規畫設置高度約180公尺3根煙囪，會與自然環境配合並融入地方，並導入海灣觀光遊憩功能。

市府文觀局表示，受理後依歷史建築認定程序依法審核，今天是現場會勘了解相關建築現況及歷史。

台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影