快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

影／協和電廠改建四接「基隆三柱香」將拆 逾50年3煙囪被提報歷史建築

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影
台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影

台電協和電廠將改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪，但這三根煙囪有逾50年歷史，前文資委員、作家陳世一申請提報為歷史建築，認為200公尺高的巨大工業結構具備轉化為「地景藝術」、「高空景觀」、「光雕投影」等國際級觀光實力，應保留不拆。市府今現勘，依程序受理審查。

陳世一表示，基隆港口西側的協和火力發電廠3根煙囪，獨樹一幟屹立在山海交界的景觀，建議保留協和電廠三根煙囪外觀結構，列為「歷史建築」，作為基隆及北海岸人們共同的「精神燈塔」。

陳世一舉台北為例，原松山菸廠內有一座高達36公尺高的煙囪，建於1939年，為台北市定古蹟；原台北酒廠內高聳的煙囪，建於1931年，在當時的鍋爐室旁，現為台北市定古蹟。

陳世一提報列為歷史建築理由，包括煙囪是所有基隆人與北海岸居民共同的「家鄉地標」；煙囪被稱為「三支香」，是大家的集體記憶；具強烈的視覺符號與航母級的地景，與基隆嶼並列為進入基隆港的雙重地標；是工業遺址、電力史的活教材；還有巨大的文創及觀光潛力。

台電協和電廠經理王柏智表示，去年9月環境部公告協和發電廠全區124筆土地為「土壤汙染整治場址」，1、2號機組煙囪周遭有重金屬超標，目前正依環保局核定的應變必要措施計畫辦理1、2機廠房區等地上物移除，加速整治作業。

王柏智說，煙囪為重要發電附屬設施，一般工法建造混凝土結構建築物，不具備稀少性及產業文化歷史價值，具一定使用年限，煙囪受鹽害及酸性腐蝕影響嚴重將拆除。

改建計畫採「先拆後建、分期改建」，未來規畫設置高度約180公尺3根煙囪，會與自然環境配合並融入地方，並導入海灣觀光遊憩功能。

市府文觀局表示，受理後依歷史建築認定程序依法審核，今天是現場會勘了解相關建築現況及歷史。

台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影
台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影

台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影
台電協和電廠改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪。記者游明煌／攝影

歷史建築 協和電廠 基隆

延伸閱讀

今年公建經費衝8,000億元 淡江大橋、三鶯線將陸續完工

皇昌勇奪台電四接標案 在建工程案量挑戰2,000億元

彰化中興莊眷村修復完工 將委外拚青創基地與文化新亮點

原地翻新…台中崇德殯儀館 下半年改建

相關新聞

減雙北通勤時間解孝東路塞車 基隆規畫台62甲增深澳坑匝道要8億

基隆市信義區五期重劃區、深澳坑路、深溪路及中正區新豐街一帶人口密集，且通勤台北、新北車流量大，台62甲線孝東路匝道經常性塞車，市府規畫增設深澳坑路匝道紓解孝東路逾二成車流量，並縮短往雙北通勤時間。總經費8.2億元將向交通部爭取，地方說明會居民都盼加速進行。

影／協和電廠改建四接「基隆三柱香」將拆 逾50年3煙囪被提報歷史建築

台電協和電廠將改建四接，計畫拆除被稱為「基隆三柱香」的煙囪，但這三根煙囪有逾50年歷史，前文資委員、作家陳世一申請提報為歷史建築，認為200公尺高的巨大工業結構具備轉化為「地景藝術」、「高空景觀」、「光雕投影」等國際級觀光實力，應保留不拆。市府今現勘，依程序受理審查。

補足交通最後一哩路！花蓮公共自行車60站600車年底上線

花蓮公共自行車系統建置過去只聞樓梯響，未有具體上路時程。國民黨立委傅崐萁指出，在中央與地方合作下，已進入加速階段，整體經費達7838萬9000元，預計今年底前完成60站、600輛車上線，補足交通「最後一哩路」。

暖心紅包來了！ 花蓮富里鄉普發3000元帶動在地消費

花蓮縣富里鄉近年接連遭逢疫情、地震與颱風衝擊，鄉公所為減輕鄉親經濟壓力並帶動地方消費，決定普發每人3000元現金。鄉長江東成表示，相關自治條例已獲鄉民代表會通過，並成立專案小組加速作業，預計最快5月中旬發放。

花蓮富里普發振興經濟金3000元　嘉惠約9500人

花蓮縣富里鄉公所為振興經濟編列預算，去年底前設籍富里鄉民每人發新台幣3000元，約9500人受惠。富里鄉長江東成說，近年...

從軍旅到國際舞台 台東蔡維宸用鏡頭闖進世界攝影殿堂

台東攝影創作者蔡維宸今年在國際攝影盛事Sony World Photography Awards中嶄露頭角，從全球近200個國家、逾43萬件參賽作品中脫穎而出，奪得台灣區域國家獎，成功將台東的人文風景帶上國際舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。