補足交通最後一哩路！花蓮公共自行車60站600車年底上線

花蓮公共自行車系統建置過去只聞樓梯響，未有具體上路時程。國民黨立委傅崐萁指出，在中央與地方合作下，已進入加速階段，整體經費達7838萬9000元，預計今年底前完成60站、600輛車上線，補足交通「最後一哩路」。

傅崐萁指出，過去民眾長期反映花蓮市區雖不大，但公車班次不夠密集，「最後一哩路」總是卡關；觀光客也常反映，從車站前往東大門夜市、海邊或市區景點，缺乏便利、低碳且彈性的交通工具。相關意見已逐步轉化為政策推動成果，讓公共自行車從過去的選項，成為城市標配。

傅崐萁表示，該案預計今年4月完成招標公告，6月完成簽約並啟動站點會勘，年底前建置60個站點並投放600輛公共自行車，正式投入營運。未來將持續在立法院協助把關預算與進度，確保計畫如期推動，讓民眾及早享有便利交通服務。

縣府觀光處觀光產業科指出，本案為國發會去年9月核定補助的「花蓮縣永續觀光國際品牌『繁花盛開』綠色旅行計畫－公共自行車租賃建置規劃與營運作業」，總經費7838萬9000元，其中中央補助4050萬元、縣府自籌3788萬9000元，已納入115年度追加預算，並於今年2月4日收到核定函。目前正辦理追加預算與招標相關作業，待議會審議通過後即可啟動，並將加速推動建置進程。