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減雙北通勤時間解孝東路塞車 基隆規畫台62甲增深澳坑匝道要8億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台62甲增設深澳坑匝道，規畫東入及西出匝道位置，示意圖／基隆市府交通處提供，
台62甲增設深澳坑匝道，規畫東入及西出匝道位置，示意圖／基隆市府交通處提供，

基隆市信義區五期重劃區、深澳坑路、深溪路及中正區新豐街一帶人口密集，且通勤台北、新北車流量大，台62甲線孝東路匝道經常性塞車，市府規畫增設深澳坑路匝道紓解孝東路逾二成車流量，並縮短往雙北通勤時間。總經費8.2億元將向交通部爭取，地方說明會居民都盼加速進行。

市府17、18日連續兩天在信義區孝德與孝忠里辦理「台62甲基隆路段增設匝道可行性研究」地方說明會聽取居民意見，該計畫進行到期末階段，為緩解信義區深澳坑一帶長期以來的尖峰車潮塞車問題，盼透過專業評估研究向公路局申請增設匝道。

交通處指出，信義區五期重劃區、深澳坑路、深溪路及中正區新豐街一帶，居住人口密集且通勤台北、新北需求量大，居民多仰賴台62甲線孝東路匝道。調查顯示，孝東路匝道至深澳坑路深溪路口段晨昏尖峰時段均呈現顯著壅塞，增設匝道分流可降低孝東交流道負荷。

交通處處長陳耀川說，深澳坑匝道啟用預估效益可紓解孝東路晨昏尖峰方向22%至23%車流量，以「深溪路與孝東路口」為例，若匝道完工，此路口服務水準可明顯提升，預計可節省計畫範圍往返國道1號每車約5分鐘的行駛時間。

居民擔心把塞車的地方往其他路口移，且新匝道範圍是否要拆遷房子經過私人土地。交通處表示，新匝道鄰近路口如「深澳坑路與崇法街口」將同步調整號誌等設施，使路口維持相同服務水準，不因新設工程而造成額外壅塞。另匝道路線約99% 行經公有地且無建物拆遷，大幅減少土地徵收壓力，同時也符合交流道間距、土地使用與相關法規要求。

居民指出，新設深澳坑匝道要加速進行，但周邊道路、人行道、路燈及噪音應有整體規畫及改善。市府說，居民意見都會納入考量，完成期末報告審查作業後將送中央審核，總經費預估8.2 億元，中央若順利通過將推動設計、環差審查與土地取得等程序後，工期約36個月。

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