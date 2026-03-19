暖心紅包來了！ 花蓮富里鄉普發3000元帶動在地消費

花蓮縣富里鄉近年接連遭逢疫情、地震與颱風衝擊，鄉公所為減輕鄉親經濟壓力並帶動地方消費，決定普發每人3000元現金。鄉長江東成表示，相關自治條例已獲鄉民代表會通過，並成立專案小組加速作業，預計最快5月中旬發放。

江東成指出，富里鄉近年歷經新冠疫情影響、0918地震重創，隨後又遭多次強颱侵襲，不僅造成基礎設施受損，也讓農業與觀光收入明顯下滑，鄉民生活負擔加重。面對接連挑戰，鄉親仍努力守護家園，展現高度韌性，公所團隊感同身受。

他說，為紓解民生壓力並穩定地方經濟，公所參酌相關法規與實際需求，提案訂定「花蓮縣富里鄉振興經濟禮金發放自治條例」，經鄉民代表會審議後順利通過，成為推動普發現金的重要依據。

江東成感謝鄉代會支持這項政策，後續將於4月召開會議審議預算，並依法公告1個月，完成相關程序後即可發放。此次也是富里鄉首次動用鄉庫普發現金，盼透過「暖心紅包」減輕家庭負擔，同時鼓勵鄉親在地消費，將資金留在地方活絡商機。

鄉公所說明，發放對象為2025年12月31日（含）前設籍富里鄉的鄉民，每人可領取3000元，將依戶政名冊辦理發放作業。至於實際領取時間、地點及所需證明文件，將另行公告，提醒民眾留意最新訊息。