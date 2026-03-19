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花蓮富里普發振興經濟金3000元 嘉惠約9500人
花蓮縣富里鄉公所為振興經濟編列預算，去年底前設籍富里鄉民每人發新台幣3000元，約9500人受惠。富里鄉長江東成說，近年天災多，民眾生活不易，早就希望給鄉民一些小確幸。
江東成今天告訴中央社記者，花蓮這幾年除去年堰塞湖洪災，南區農業鄉鎮經歷0918地震、多次強颱，影響農作收成，看著鄉親在災害中努力守住家園，一直感同身受那份不安與辛勞，編2850萬元預算發放振興經濟金，獲富里鄉民代表會通過。
鄉公所說，領取資格以民國114年12月31日（含）前設籍富里鄉民為準，每人發3000元現金，發放作業將依戶政名冊編造。禮金以一次性現金發放為原則，為確保領取過程順暢便利，公所已成立跨課室專案小組加速作業，務求以最簡便、貼心方式服務民眾。
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