花蓮富里普發振興經濟金3000元　嘉惠約9500人

國民黨基隆市黨部今天指控基隆民防大隊童姓大隊長在新春聯誼活動向隊員喊話，要求支持他的兒子、議長童子瑋擔任市長涉違反行政中立。童子瑋回應，不需要對於人情寒暄無限上綱，進行惡意政治操作。市府表明請警察局釐清。

2026-03-18 18:46