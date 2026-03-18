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從軍旅到國際舞台 台東蔡維宸用鏡頭闖進世界攝影殿堂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蔡維宸軍退後，沒有放棄對影像的熱情，利用時間進修拍攝與後製技巧。圖／蔡維宸提供
蔡維宸軍退後，沒有放棄對影像的熱情，利用時間進修拍攝與後製技巧。圖／蔡維宸提供

台東攝影創作者蔡維宸今年在國際攝影盛事Sony World Photography Awards中嶄露頭角，從全球近200個國家、逾43萬件參賽作品中脫穎而出，奪得台灣區域國家獎，成功將台東的人文風景帶上國際舞台

這份榮耀的背後，是長達7年的堅持與累積。蔡維宸回憶，最初接觸攝影，只是單純想記錄身邊熟悉的人事物，沒想到一路走來，影像逐漸成為他表達情感與觀察世界的重要方式。「能夠把台東的故事帶進英國Somerset House展出，對我來說意義非凡」。

他指出，區域國家獎旨在各國作品中選出最具代表性的單張影像創作者，這次能代表台灣獲得肯定，不僅是個人成就，更是一份集體的成果。「照片中的人物，以及一路支持我的家人與朋友，都是這份榮耀不可或缺的一部分」。

蔡維宸成長於軍人家庭，年輕時選擇從軍，在紀律嚴明的環境中磨練出穩定與抗壓能力。服役期間，他沒有放棄對影像的熱情，利用時間進修拍攝與後製技巧，也參與單位相關任務，逐步累積實務經驗，並曾在國軍文藝金像獎中獲獎，展現多元創作實力。

退伍後，他將專長延伸至職場，目前任職於程華工業股份有限公司，並支援台灣電力公司台東溝通小組，負責影像紀錄與多媒體製作，透過視覺內容協助政策說明與地方交流，讓資訊更易於理解，也更貼近民眾需求。

對於未來，他語氣堅定：「只要願意長時間投入並相信自己的方向，機會終究會出現。」他也表示，將持續以影像為媒介，深耕台東在地文化與人情故事，讓更多人看見這片土地的獨特價值。

台東攝影創作者蔡維宸，今年在國際攝影盛事Sony World Photography Awards中，以原住民族人文奪得台灣區域國家獎。圖／蔡維宸提供
台東攝影創作者蔡維宸，今年在國際攝影盛事Sony World Photography Awards中，以原住民族人文奪得台灣區域國家獎。圖／蔡維宸提供

榮耀 舞台 金像獎

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