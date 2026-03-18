花蓮稽查早餐業 1業者食材逾期罰6萬元

花蓮縣衛生局近日啟動早餐業專案稽查，共查核9家業者、抽驗10件產品，其中1件腸桿菌科超標，限期改善並輔導複抽已符合規定；另1家業者食材逾期，已下架並裁處6萬元罰鍰。

確保民眾飲食安全，花蓮縣衛生局針對早餐餐飲業高風險即食食品、調味醬及麵條等抽驗10件產品，檢驗項目包含微生物（大腸桿菌、沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌）、防腐劑及邦克列酸。

抽驗結果顯示，僅1件產品初抽時「腸桿菌科」超標，經命限期改善並進行輔導後，複抽結果已符合規定；另1家業者在作業現場存放逾期食材，已立即要求業者下架，並裁處新台幣6萬元罰鍰。

花蓮縣衛生局長朱家祥透過新聞稿表示，本次專案稽查重點除了檢驗高風險即時食品（沙拉、飲品、食用冰塊）、調味醬及麵條外，也同步檢視業者是否符合食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險、產品來源文件及標示等項目。

稽查結果顯示，多數業者在衛生管理與產品標示上均符合規定；針對違規存放逾期食材之業者，已依食品安全衛生管理法第15條規定要求立即下架，並依同法第44條處以罰鍰。

朱家祥指出，現代外食族群眾多且早餐型態多元，特別提醒消費者，近期氣溫變化劇烈且濕度較高，早餐常見的即時食品如沙拉、飲品、鮮乳或食用冰塊，若在常溫下存放超過2小時，微生物便會快速生長導致食物變質，建議購買後盡速食用，避免將餐點長時間放置於室溫環境，以防食品變質風險。

另外，民眾應選擇環境整潔、食材來源清楚的店家，保護自己與家人的健康。

花蓮縣衛生局強調，早餐業者應落實自主衛生管理，確保製作場所符合食品良好衛生規範（GHP）準則，如食材應離地置放、遵守先到期先出或先進先出原則，留意食品保存期限。

此外，從業人員每年應接受健康檢查、作業時穿戴整潔工作服帽及口罩、保持手部清潔等個人衛生習慣。衛生局持續辦理衛生稽查，結合業者的自主管理與民眾的共同監督，協力守護縣民的餐飲衛生安全。