父任民防大隊長藍控助選違行政中立 童子瑋：不要政治操作

國民黨基隆市黨部今天指控基隆民防大隊童姓大隊長在新春聯誼活動向隊員喊話，要求支持他的兒子、議長童子瑋擔任市長涉違反行政中立。童子瑋回應，不需要對於人情寒暄無限上綱，進行惡意政治操作。市府表明請警察局釐清。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德指出，近日接獲多起基層反映，指基隆市民防大隊童姓大隊長3月15日晚間6時30分在餐廳出席碇內分隊新春聯誼活動時，公開向隊員喊話，要求支持其子童子瑋擔任市長，行為已嚴重逾越職務界線，並引發民防體系行政中立疑慮。

林祐德指出，民防體系屬公共任務編組，其運作應恪守依法行政與行政中立原則。任何利用公務身分、職務影響力或相關資源進行政治動員之行為，不僅違反行政中立精神，亦可能涉及不當使用公務資源，影響社會觀感與制度信任。

市黨部副發言人張家馨要求，應停止任何政治介入民防體系，市政府應盡速調查釐清是否涉及違反行政中立，如查證確有違失，市政府應依法迅速處置，撤換相關職務，以維護制度公信力。

童子瑋回應說，對於外界關心，尊重行政中立原則，也支持主管機關依法釐清，但選舉應回歸政策與市政，不需要對於人情寒暄無限上綱，進行惡意政治操作。

基隆市府副發言人鍾明表示，針對外界關注民防體系於活動中相關發言，市府已請警察局釐清實際情況與發言脈絡。