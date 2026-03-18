季連成談救災經驗 童子瑋盼中央地方交流護基隆

行政院政務委員季連成今天至基隆市議會演講，分享花蓮光復鄉救災經驗，議長童子瑋說，期待未來透過中央與地方的實質交流，一起守護基隆的安全。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流重創光復鄉，季連成進駐災區，輪任中央前進協調所總協調官，20多天來幾乎天天在第一線主持記者會，明快調度與果斷決策讓外界留下深刻印象。

季連成今天受邀前往基隆市議會，以「從光復鄉救災經驗談基隆市防災韌性的統整」為題發表演說時，提到廣大志工協助災區救援工作，是如期完成救災工作重要因素之一。

季連成表示，擴大多元化民防組織，是穩定社會關鍵力量，民防組織建構程序包含編管、訓練、運用，各項程序均須事先完成計畫，曾參加特有訓練的民間人士，在非常時期可成為政府有力支柱，遇重大災害發生時，曾接受救災、救傷訓練等專業人士，也可協力社會維持正常運作。

童子瑋指出，「鏟子超人」在去年花蓮災情付出的身影讓全台灣人動容，當時他以個人名義捐出新台幣10萬元盡綿薄之力。救災除民間的熱血，政府更需要透過穩健、負責的指揮體系，將民間、地方與中央資源整合，才能成為最堅實的後盾。

童子瑋說，基隆特殊的地理位置和地勢，在面對極端氣候的挑戰時，往往壓力更大，他今天抱持學習心態專心「聽課」，期待未來透過中央與地方的實質交流，一起守護基隆的安全。