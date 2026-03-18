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索尼世界攝影大獎 蔡維宸拍原民母女傳承刺繡獲獎

中央社／ 台東18日電

蔡維宸因父母過世遺憾沒有留下合照，於是拿起相機記錄身邊的人。在部落看到一對母女傳承刺繡，「當下覺得是很重要一刻」，按下快門，照片獲索尼世界攝影大獎肯定。

走進台東市大業路台電除役及選址溝通中心，40歲的溝通小組專員蔡維宸告訴中央社記者，「其實拿到這個獎，我第一個想到不是自己，是台東」。

蔡維宸口中的獎是2026索尼世界攝影大獎（SonyWorld Photography Awards）中的台灣區域國家獎。「區域國家獎」是在參與公開賽暨專業賽的作品中，評選各區域國家的最佳單張作品，將在倫敦索尼世界攝影大獎展覽中展出，蔡維宸說，「很榮幸能成為代表台灣獲獎的攝影師」。

作品名稱是「她的手是過去，我的手是延續」。穿著原住民傳統服飾的母親，引導女兒刺繡，傳承文化。

蔡維宸表示，照片是他在金峰鄉嘉蘭村（部落）青年聚會所，拍下身穿傳統服飾參加活動的族人。畫面是一名年輕的排灣族女兒和魯凱族母親。她們坐在一起，把文化一點一點整理、傳下去。蔡維宸說，那個畫面很安靜，「但我當下就知道，這是很重要的一刻，而我剛好在那裡，於是把它留下來」。

被問到何時開始拿起相機，蔡維宸說，因父母過世後，他才發現，自己竟然沒有一張和父母的合照。那種遺憾，一直放在心裡，也因這樣，他開始拿起相機，去記錄身邊的人，「想把那些日常、那些陪伴，好好留下來」。

當兵的時候，他看到身邊的弟兄在訓練中吃了很多苦，那些畫面很真實，也很動人，他就慢慢用相機記錄下來。那時候其實沒有想太多，只是覺得，這些片刻不該被忘記，服役20年退伍後，回到社會，也回到台東。

蔡維宸說，一開始對這片土地沒有那麼熟悉，但也因此更想用影像去認識土地，所以離開部隊後他繼續拿著相機，走進部落，走進生活，了解台東的文化，也去記錄這些人與土地之間的故事，「對我來說，攝影不是什麼很遠大的事情，就是不想再留下遺憾而已」。

看著蔡維宸這幾年拍的照片，有部落文化，有台東人的日常生活。他說，「這幾年，我一直在拍台東的人、台東的生活」，很多畫面不華麗，但都很真。對他來說，攝影不是在追求多厲害，而是去記住，那些正在慢慢流動、甚至可能消失的東西。

「我只是把台東故事、文化，帶到更遠的地方，帶到國際被看到」，蔡維宸說，這個獎對他來說，不只是肯定，更像是在提醒他這些故事值得被留下。謝謝評審，也謝謝所有被拍攝的人，未來會繼續拍，把這片土地的故事，好好記錄下來。

台東 父母 相機

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