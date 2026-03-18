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花蓮富源森林遊樂區災後重生 園區飯店開幕

中央社／ 花蓮18日電

花蓮富源國家森林遊樂區因地震及颱風受損，經林保署花蓮分署陸續修復，目前環山步道整修完成，環溪步道力拚今年底前完工；園區旅宿重新委外標租，飯店業者試營運後今天開幕。

由天成飯店集團接手經營的「蝴蝶谷天成逸旅」今天舉行開幕儀式，農業部林業及自然保育署副署長張岱、原住民族委員會副主任委員陳義信，及天成飯店集團董事長張茂松等人出席剪綵。

張岱接受媒體聯訪表示，富源森林遊樂區是林保署轄下18個森林遊樂區中，唯一全區採用民營化形式委外經營的場域，蝴蝶谷早在2004年就委外經營，但歷經包括2024年0403地震等天災導致步道及設施毀損，之前的經營業者約滿後撤出，再以招標形式與天成飯店集團合作，盼以園區內大面積的樟樹林、溫泉、瀑布及完整步道等天然資源，推出高品質旅遊行程。

林保署花蓮分署長黃群策說，富源森林遊樂園區受損後，經整理與修繕，環山步道已整理完成，民眾可沿步道至龍吟吊橋，環溪步道則持續修復中，希望今年能完成。

黃群策說，目前與天成飯店集團合作，採「5年加5年」的招租方式經營，業者負責管理維護溫泉及住宿等設施，分署則負責修繕步道及治理災害崩塌地，未來規畫朝向促進民間參與公共建設模式發展，以引進長期經營管理團隊。

天成飯店集團副董事長張東豪說，雖然花蓮旅遊受天災影響，但對富源森林遊樂區的自然生態有信心，是一處適合家庭出遊的景點，將結合同集團在瑞穗天合飯店形成聯盟；待進入賞螢季節，將推出相關生態旅遊活動，盼能回復旅遊熱潮。

陳義信 花蓮 步道

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