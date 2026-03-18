快訊

經典賽／最終排名出爐！中華隊「進步4名」名列第13 力保世界排名第二

被伊朗戰爭害慘？ 伊朗女足隊也遭遇風波

名導柯一正不滿車庫遭擋 怒持拒馬砸車、狂踩引擎蓋洩憤畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭再添網美新景點 東北角「永鎮濱海驛站」海景第一排絕佳視角

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「永鎮濱海驛站」二樓為咖啡飲品與輕食空間，飽覽絕美海景，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供
「永鎮濱海驛站」二樓為咖啡飲品與輕食空間，飽覽絕美海景，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供

交通部觀光署東北角管理處在宜蘭壯圍鄉打造一處網美景點「永鎮濱海驛站」今天啟用，驛站採「一站式」服務，除了旅遊諮詢與自行車租賃服務，2樓供應咖啡輕食，絕佳視角觀海平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島壯闊景致，一開幕就成為網美搶拍新景點。

「永鎮濱海驛站」座落於宜蘭東側綿延海岸線，緊鄰台2濱海公路及濱海自行車道，往北可串聯頭城老街、烏石港及外澳服務區，往南可延伸至壯圍沙丘及傳藝園區。東北角風管處斥資3800多萬元，從2023年起投入規劃建設，最近完工啟用。

今天開幕儀式邀請縣政府代理縣長林茂盛、壯圍鄉長沈清山、縣議員黃建勇及陳福山等人，還有林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁及大東北角觀光圈總顧問王文新理事長剪綵。

永鎮濱海驛站由在地業者「等日初」海景咖啡廳進駐經營，英文「Brand New Day」，寓意每一道曙光都是嶄新的開始，期盼旅人來到此地，能放慢步調、感受希望，為生活注入前行的動力。

該驛站提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能。

東北角管理處長游麗玉表示，永鎮濱海驛站讓遊客從自行車旅遊、濱海景觀欣賞到咖啡休憩，一次體驗宜蘭海岸的生活節奏與在地文化，實踐「體驗升級」濱海旅遊模式，管理處持續結合地方資源，發展多元主題旅遊與自行車友善服務。

東北角管理處表示，未來將持續整合壯圍地區自然生態、漁村文化與周邊旅遊資源，串聯鄰近的壯圍沙丘生態園區、大福觀海旭日平台等景點，形塑宜蘭濱海地區具指標性的慢遊觀光亮點，帶動地方觀光與產業成長。

永鎮濱海驛站位於海景第一排，打造全視野觀景平台，成為網美景點。記者戴永華／攝影
永鎮濱海驛站位於海景第一排，打造全視野觀景平台，成為網美景點。記者戴永華／攝影

東北角管理處長游麗玉表示，永鎮濱海驛站提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台。圖／東北角管理處提供
東北角管理處長游麗玉表示，永鎮濱海驛站提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」打造全視野觀景平台，可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供
「永鎮濱海驛站」打造全視野觀景平台，可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」今天開幕啟用，提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，全視野觀海平台。圖／東北角管理處提供
「永鎮濱海驛站」今天開幕啟用，提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，全視野觀海平台。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」屋頂戶外空間，欣賞太平洋與龜山島的壯闊景致。圖／東北角管理處提供
「永鎮濱海驛站」屋頂戶外空間，欣賞太平洋與龜山島的壯闊景致。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」啟用，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供
「永鎮濱海驛站」啟用，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供

宜蘭 自行車

相關新聞

宜蘭再添網美新景點 東北角「永鎮濱海驛站」海景第一排絕佳視角

交通部觀光署東北角管理處在宜蘭壯圍鄉打造一處網美景點「永鎮濱海驛站」今天啟用，驛站採「一站式」服務，除了旅遊諮詢與自行車租賃服務，2樓供應咖啡輕食，絕佳視角觀海平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島壯闊景致，一開幕就成為網美搶拍新景點。

不只慢活！台東用科技翻轉偏鄉 智慧城市展驚豔全場

隨著全球數位轉型浪潮持續升溫，台東縣政府於昨起至20日參與「2026智慧城市展暨淨零城市展」，以嶄新姿態亮相，向外界展現東台灣在數位治理上的創新成果。

貢寮爆管影響基隆逾萬戶供水下午4時復水 謝國樑赴台水關切進度

台2線86.5K新北市龍洞路段口徑1000毫米自來水幹管昨傍晚爆管漏水，路面塌陷，水公司進場搶修，基隆中正、信義區及新北瑞芳區共影響1萬2644餘戶，預計今天下午4時復水，市長謝國樑今上午赴台水關切搶修進度。

廣角鏡／蔡英文基隆爬山 力挺童子瑋

民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，前總統蔡英文（中）昨走訪基隆助攻，同行的基隆前市長林右昌（左）說，「小英總統」看到漂亮的基隆非常高興，並寄望童子瑋能讓基隆更好。一行人從球子山眺望基隆港區，林右昌說明軍港西遷歷程及城市願景，蔡英文也和童子瑋談論市政藍圖。

脫鉤雙北 基隆下修停班課雨量標準

基隆多是山坡地，位處東北季風迎風面，即便雨量未達中央停班課標準，部分地區仍有邊坡不穩、落石或淹水隱憂，市府昨宣布基隆天然災害停止上班上課雨量判斷基準從三百五十毫米（大豪雨）下修至二百毫米（豪雨），今年可適用新規定。

廣角鏡／春遊花蓮 賞螢賞鯨豚

花蓮春季生態旅遊開跑，壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季將於四月十日至五月二日登場，三月廿三日開放線上報名。縱管處指出，活動期間推出賞螢專車與限定遊程，參加民眾可抽住宿券等好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。