宜蘭再添網美新景點 東北角「永鎮濱海驛站」海景第一排絕佳視角

交通部觀光署東北角管理處在宜蘭壯圍鄉打造一處網美景點「永鎮濱海驛站」今天啟用，驛站採「一站式」服務，除了旅遊諮詢與自行車租賃服務，2樓供應咖啡輕食，絕佳視角觀海平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島壯闊景致，一開幕就成為網美搶拍新景點。

「永鎮濱海驛站」座落於宜蘭東側綿延海岸線，緊鄰台2濱海公路及濱海自行車道，往北可串聯頭城老街、烏石港及外澳服務區，往南可延伸至壯圍沙丘及傳藝園區。東北角風管處斥資3800多萬元，從2023年起投入規劃建設，最近完工啟用。

今天開幕儀式邀請縣政府代理縣長林茂盛、壯圍鄉長沈清山、縣議員黃建勇及陳福山等人，還有林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁及大東北角觀光圈總顧問王文新理事長剪綵。

永鎮濱海驛站由在地業者「等日初」海景咖啡廳進駐經營，英文「Brand New Day」，寓意每一道曙光都是嶄新的開始，期盼旅人來到此地，能放慢步調、感受希望，為生活注入前行的動力。

該驛站提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能。

東北角管理處長游麗玉表示，永鎮濱海驛站讓遊客從自行車旅遊、濱海景觀欣賞到咖啡休憩，一次體驗宜蘭海岸的生活節奏與在地文化，實踐「體驗升級」濱海旅遊模式，管理處持續結合地方資源，發展多元主題旅遊與自行車友善服務。

東北角管理處表示，未來將持續整合壯圍地區自然生態、漁村文化與周邊旅遊資源，串聯鄰近的壯圍沙丘生態園區、大福觀海旭日平台等景點，形塑宜蘭濱海地區具指標性的慢遊觀光亮點，帶動地方觀光與產業成長。

永鎮濱海驛站位於海景第一排，打造全視野觀景平台，成為網美景點。記者戴永華／攝影

東北角管理處長游麗玉表示，永鎮濱海驛站提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」打造全視野觀景平台，可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」今天開幕啟用，提供垂直整合「一站式」服務，一樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，二樓為咖啡飲品與輕食空間，全視野觀海平台。圖／東北角管理處提供

「永鎮濱海驛站」屋頂戶外空間，欣賞太平洋與龜山島的壯闊景致。圖／東北角管理處提供