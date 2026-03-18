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父任民防遭控助選違行政中立 童子瑋：惡意操作

中央社／ 記者王朝鈺基隆18日電

國民黨今天指控，基隆民防大隊童姓大隊長在新春聯誼活動向隊員喊話，要求支持他的兒子、議長童子瑋擔任市長涉違反行政中立。童子瑋回應，惡意政治操作。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德在記者會指出，近日接獲基層反映，童姓大隊長15日晚間6時30分，參加碇內分隊在暖暖區餐廳舉辦的新春聯誼活動時向隊員喊話，要求支持他的兒子童子瑋擔任基隆市長。

林祐德說，此行為已嚴重逾越職務分際，民防體系為肩負公共任務的編組，若利用職務身分進行政治動員，不僅違反行政中立，社會也難以接受，依規定，如有損害民防團隊形象、破壞團結等重大情節，主管機關就要介入處置，必要時得解除職務。

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨提出3點主張，他說，第1，立即停止任何政治介入民防體系的行為；第2，基隆市政府應立即啟動調查，釐清是否涉及違反行政中立或不當使用公務資源；第3，若查證確有違失，應立即撤換職務，以回應社會期待，並維持制度公信力。

對此，基隆市議會議長、民進黨基隆市長提名人童子瑋表示，對於外界關心，他尊重行政中立原則，也支持主管機關依法釐清，但選舉應回歸政策與市政，不需要對於人情寒暄無限上綱，進行惡意政治操作。

市府副發言人鍾明說，針對外界關注民防體系於活動中相關發言，市府已請警察局釐清實際情況與發言脈絡。

基隆 民防 童子瑋

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