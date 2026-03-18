不只慢活！台東用科技翻轉偏鄉 智慧城市展驚豔全場

隨著全球數位轉型浪潮持續升溫，台東縣政府於昨起至20日參與「2026智慧城市展暨淨零城市展」，以嶄新姿態亮相，向外界展現東台灣在數位治理上的創新成果。

縣府表示，今年台東館以「智慧慢活・山海共鳴」為主題，融合長期推動的「慢經濟」理念與科技應用，描繪出科技與自然共存、數位與人文交融的未來藍圖。

這次展覽以「永續」、「連結」、「共生」三大主軸為核心，全面呈現台東如何運用大數據、5G遠距醫療及智慧治理工具，突破地理限制，翻轉偏鄉發展劣勢。

在A區的永續中，從TTONE數據治理平台、地籍導航通到防災資訊系統，展現以數位科技奠定永續發展基礎，讓科技成為守護土地的重要力量。

另B區的連結則透過智慧科技串聯人與土地、服務與生活，包含遠距醫療、食安地圖與「育見台東」等應用，讓公共服務深入偏鄉。5G遠距醫療導入，有效縮短城鄉醫療落差。

至於C區的共生，則藉由TTPush平台，促進政府、產業與民眾共同參與公共事務，從災損救助到智慧旅宿管理，打造全民參與的智慧治理模式。

此次展覽集結國計處、地政處、消防局等多個局處成果，打破行政界線，呈現台東數位治理的整合實力，也是近年規模最完整的跨單位展示，並吸引泰國及國內新創團體關注。

展覽期間亦規畫「闖關奪金」互動體驗活動，民眾只要下載TTPush App並完成任務，最高可獲得2500枚「台東金幣」。該金幣可於「台東金幣」、「新北幣」及「雲林幣」合作店家使用。

縣府強調，透過科技力量，正逐步拉近山與海的距離，讓「慢活」不僅是一種生活態度，更成為可被實踐與分享的發展模式。並持續以在地特色為基礎，走出一條專屬於偏鄉的數位轉型之路。