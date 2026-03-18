貢寮爆管影響基隆逾萬戶供水下午4時復水 謝國樑赴台水關切進度

台2線86.5K新北市龍洞路段口徑1000毫米自來水幹管昨傍晚爆管漏水，路面塌陷，水公司進場搶修，基隆中正、信義區及新北瑞芳區共影響1萬2644餘戶，預計今天下午4時復水，市長謝國樑今上午赴台水關切搶修進度。

謝國樑表示，破裂幹管為基隆重要供水管線，他第一時間即請市府相關單位掌握狀況，並與台水公司保持密切聯繫，感謝台水在第一時間啟動緊急應變機制，連夜動員人力與機具投入搶修作業，展現效率，也讓市府能及早因應可能的供水影響。

謝國樑了解修復工程進度、替代供水措施及後續復水時程，並透過視訊連線親自向現場搶修人員致意，感謝第一時間投入搶修作業。

台水一區處長陳素卿表示，這次影響供水範圍包含基隆市及新北市部分地區，影響範圍包括基隆市中正、信義區以及新北市瑞芳區，在水公司的調度下，已將受影響用戶大幅縮減，機具及人力進場緊急搶修作業，並持續監控現場狀況，全力加速修復進度。評估破管預計今天下午4時前完成修復並恢復正常供水。停水期間，敬請用戶體諒。