台23線2路段邊坡工程　3/19起陸續交管

台23線（東富公路）23公里至42公里間，有2處邊坡工程陸續施工，從3月19日起將有交通管制措施，用路人往返東海岸和花蓮可改為行駛玉長公路。

公路局南區養護工程分局台東工務段長周建勳今天告訴中央社記者，東河鄉台23線23K+000~+150路段將於3月19日至3月30日，進行邊坡施工交通管制，預計每日上午8時至下午5時每2小時放行10分鐘，中午12時至下午1時休息不管制。

台23線42K+700~+820路段同樣是邊坡工程，將於3月23日至4月13日進行交通管制，4月3日至6日清明連假不施工。每日上午8時至下午5時施工期間，採單線雙向通行（機動管制）。

周建勳表示，台23線2處交通管制時間，用路人可改為行駛替代道路台30線玉長公路。