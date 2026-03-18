脫鉤雙北 基隆下修停班課雨量標準

基隆多是山坡地，位處東北季風迎風面，即便雨量未達中央停班課標準，部分地區仍有邊坡不穩、落石或淹水隱憂，市府昨宣布基隆天然災害停止上班上課雨量判斷基準從三百五十毫米（大豪雨）下修至二百毫米（豪雨），今年可適用新規定。

基於生活圈考量，北北基桃四地常會有共識，基隆標準調整，將與雙北脫鉤。新北市府昨表示暫不跟進，仍以中央訂定的二十四小時累積雨量三百五十毫米為主要依據。北市府說，會審慎評估並透過「基北北桃合作交流平台」聯繫協調。

颱風、豪雨來襲時，是否該停班課，決策過程動輒得咎。基隆市府委由海洋大學團隊蒐集近十五年基隆災害案例，針對地形和雨量變化作分析。副市長邱佩琳說，透過海大提出的改善建議，盼能符合基隆市民防災實際需求。

消防局長游家懿表示，以往基隆市是否停止上班上課，不分山地或平地，都是二十四小時預測雨量三百五十毫米以上，才有機會放假。海大研究顯示，雨量雖未達三百五十毫米，仍可能有短延時強降雨、集中降雨等災害，建議修正停班停課判斷基準。

基市府人事處長林燕菲說，市府去年底已向中央建議，修正基隆停止上班上課的雨量基準，中央基本上同意。中央修法作業尚未完成，因基隆已修正判斷基準補充規範，今年就可適用二百毫米新規定。

海大副校長、河海工程學系特聘教授顧承宇分析報告內容，指基隆近二十年常態性發生豪雨、大豪雨，降雨量有明顯空間分布差異特性，建議停止上班上課雨量判斷基準從三百五十毫米下修至二百毫米。若豪雨集中山區並影響通勤安全，應優先啟動山區分區停班、停課或彈性措施。