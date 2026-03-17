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台2線自來水管破裂 1萬2644戶供水受影響 今全線封閉 明晨單線通行

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝

台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，水公司進場搶修，道路封閉。警方今晚預估，18日上午6時開放單線雙向通車，當晚8時全線通車。

台灣自來水公司第一區管理處指出，已調派人力與機具進場搶修，預計18日下午4時前修復，恢復正常供水。公路局北區養護工程分局基隆工務段也在現場成立前進指揮所，配合完成道路復原工程。

水公司說，這起事件供水受影響戶數，估計基隆市中正區、信義區共1萬1234戶、新北市瑞芳區1410戶，合計1萬2644戶。

警方表示，台2線86.5K因自來水管破裂漏水，導致路面受損。配合台水進場搶修，封閉雙向車道，因此在台2線事故地點兩端，指標72K、99K處設置管制點，指揮車輛改道通行。

宜蘭往基隆方向替代路線是台2線指標99K處接台2丙線，經東碇路、台2丁線，再接台62線，再繼續駛往目的地。基隆往宜蘭方向可改行駛台2丙線等道路，避開台2線事故地點。　

水公司第1區管理處說，停水期間，如有重大用水需求，可聯絡新山給水廠(02)2431-9680，並已備妥水車待命支援。民眾如果相關用水問題，可持續關注台水公司公告或撥打客服專線1910，掌握最新搶修進度。

台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝

台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝

台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝
台2線指標86.5K新北市龍洞路段自來水幹管，今天傍晚破裂漏水，路面毀損，封路搶修。警方預估明天上午6時開放單線雙向通車，明晚8時全線通車。記者邱瑞杰／翻攝

宜蘭 基隆 水公司

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