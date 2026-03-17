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宜蘭頭城鎮清明祭祖9大服務 紙錢交服務台統一焚燒可領贈品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城鎮公所針對清明節掃墓提供9大服務，包括清明節免費接駁、行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。圖／鎮公所提供
宜蘭頭城鎮公所針對清明節掃墓提供9大服務，包括清明節免費接駁、行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。圖／鎮公所提供

今年清明節有4天連假，宜蘭頭城鎮公所今天宣布9項掃墓祭祖服務，包括清明節免費接駁及行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。

頭城鎮有5處主要傳統墓區最近陸續完成除草，方便祭拜，鎮公所團隊在清明節當天停休，投入便民服務並在墓區設置定點服務站，提供借用清掃工具、行動取水、流動廁所等支援，同時推出免費接駁車服務，避免交通壅塞。鎮長蔡文益今宣布9項清明掃墓服務措施如下：

一、公墓除草：5處公墓陸續完成除草。

二、掃墓服務台：4月5日當天上午6時至下午1時，地點在土地公廣場、金面加油站對面及金面中路轉角共3處，提供水桶、鐮刀、手套、垃圾袋、飲用水、清潔用水、急救包等物品。

三、紙錢集中燒：為減少空汙及火災，鼓勵掃墓民眾金紙統一集中焚燒，民眾將紙錢送交至各服務台統一集中，即贈送環保宣導品一份。

四、流動廁所：第一公墓共有四處設置七座流動廁所。

五、專用停車場：商借二城國小開放校園及周邊提供接駁車及掃墓民眾停放汽、機車。

六、交通疏導：主區第一公墓的主要通道4月5日凌晨6時起進行交通管制，其中青雲路165巷禁止自小客車以上車輛進入、青雲路二段283巷採單向通行。

七、免費接駁：配合交通管制，鎮公所特別準備5人座的掃墓接駁車，在青雲路165巷雙向設招呼站，提供掃墓鎮民免費搭乘使用，避免過多車輛進入墓區造成阻塞。

八、行動取水車：青雲路165巷掃墓服務站停放取水車，方便掃墓民眾取水，第一公墓內有六處汲水幫浦可充分供應掃墓用水。

九、百合陵園春祭：3月21日至4月5日開放民眾祭拜，並於3月21日上午9時至12時舉行聯合春祭祈安法會，請道士誦經回向祈福，請佩戴口罩。

鎮長蔡文益表示，為響應環保減碳，推動紙錢集中燒，民眾只要把金紙交由服務台統一處理，即可換取一份宣導品，希望鄉親在慎終追遠時，感受到公所的用心，營造安心又舒適的掃墓環境。

宜蘭頭城鎮公所針對清明節掃墓提供9大服務，包括清明節免費接駁、行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。圖／鎮公所提供
宜蘭頭城鎮公所針對清明節掃墓提供9大服務，包括清明節免費接駁、行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。圖／鎮公所提供

交通管制 公墓 掃墓 宜蘭

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