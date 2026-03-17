宜蘭頭城鎮清明祭祖9大服務 紙錢交服務台統一焚燒可領贈品

今年清明節有4天連假，宜蘭頭城鎮公所今天宣布9項掃墓祭祖服務，包括清明節免費接駁及行動取水車等，為減少空氣汙染及火災，鼓勵民眾把金紙交給服務台集中焚燒，即贈送馬克杯、保鮮盒等宣導品。

頭城鎮有5處主要傳統墓區最近陸續完成除草，方便祭拜，鎮公所團隊在清明節當天停休，投入便民服務並在墓區設置定點服務站，提供借用清掃工具、行動取水、流動廁所等支援，同時推出免費接駁車服務，避免交通壅塞。鎮長蔡文益今宣布9項清明掃墓服務措施如下：

鎮長蔡文益表示，為響應環保減碳，推動紙錢集中燒，民眾只要把金紙交由服務台統一處理，即可換取一份宣導品，希望鄉親在慎終追遠時，感受到公所的用心，營造安心又舒適的掃墓環境。