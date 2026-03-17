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為停車承租國有空地 營造業者圍地保障權益…遭檢舉路霸「滿心無奈」
基隆市何姓營造廠業者，標租中船路旁約百坪的國有土地，停放工程車輛和機具，靠民宅部分土地過去供居民停機車，造成自家停車不便，因此圍住承租範圍，確保權益，結果又遭人檢舉是路霸，讓他心生無奈，在臉書秀出租約，請社會大眾為他主持公道。
何姓業者說，公司花費約1300萬元權利金，去年9月25日起向財政部國有財產署北區分署，租用這塊約百坪國有空地，租期到2043年8月31日。承租後除了自家停車，靠民宅後方的土地，也讓居民免費機車，結果卻造成自家停車困擾。
何姓業者為了確保權益，決定把承租土地全收回自用，因此用護欄圍住承租土地，事後常遭人檢舉是路霸。
何姓業者說，他是用高出底價一倍的金額標得租用權，方便停放機械及工作車。他真的不知道到底是錯在哪裡？有人一直向市長信箱、1999、派出所提出檢舉，而他只是要將承租的土地收回自用，這樣不可以嗎？「煩請社會大眾為我主持個公道」。
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