基隆塔4月起閉館 鋼構除銹油漆、觀景平台地坪整修、玻璃帷幕除青苔

基隆市文化觀光局今天表示，「基隆塔」4月1日起閉館，進行設施優化工程及玻璃帷幕鋼構清潔作業，預計今年第4季開放。閉館期間，頂樓崆書屋照常營業，遊客可由主普壇旁通道抵達，也歡迎遊客造訪鄰近信二防空洞、鷄籠中元文化館、鵲橋及中正公園等景點。

文化觀光局指出，基隆塔是北台灣國際郵輪母港的重要城市地標及觀光景點，開放至今國內外參觀遊客累計約227萬人次。為提升文化觀光旅遊服務品質及加強遊客安全，將自4月1日起閉館整修及清潔。

文化觀光局長江亭玫說，橋式起重機造型的基隆塔，因為臨海加上天候多雨，鋼結構需進行除鏽及油漆工程，頂樓觀景平台地坪也因遊客使用頻率高，以及氣候熱脹冷縮隆起不平整，需要更新改善。高約64公尺、長約87公尺的鋼構及外牆玻璃帷幕，也要採用高空作業進行青苔清潔。

江亭玫表示，為了提供遊客更好的旅遊體驗及加強安全性，基隆塔需短期閉館整修，優化相關設施。施工造成遊客不便，請民眾體諒與支持，整修清潔完成後，基隆塔將以嶄新面貌重新開放遊客參觀。

文化觀光局指出，施工閉館期間，基隆塔義二路出入口及頂樓主普壇後方的出入口都封閉，建議國內外遊客可先參訪信二防空洞，再經環形小徑散步至鷄籠中元文化館、崆書屋、鵲橋及中正公園等周邊景點。詳情可上文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw/）查詢。

基隆塔及鄰近景點配合工程開放時間如下： 基隆塔：3月31日（閉館前1天）上午9時至晚上9時開舟。 4樓鳶人文空間：3月31日（閉館前1天）上午9時至晚上9時開放。 崆書屋：3月31日起每周二至周日，上午9時至晚上9時開放。 信二防空洞：3月31日起，每周二至周日上午9時至下午5時開放。 鷄籠中元文化館：3月31日起至12月31日，每周二至周日上午9時至下午5時開放（遇國定假日閉館）。

基隆市文化觀光局今天表示，「基隆塔」4月1日起閉館，進行設施優化工程及玻璃帷幕鋼構清潔作業，預計今年第4季開放。圖／基市府提供