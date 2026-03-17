童子瑋不認同基隆新市政大樓規畫 擬提更優方案

針對基隆新市政大樓地點與方案，民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋今天明確表達不認同基隆市政府規畫，將在適當時機提出完整方案向市民說明。

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳為發還一筆被凍結逾3年遭詐騙款項，與法官、市警局通力合作，循線查出被害人，將新台幣130萬元返還5名被害人，童子瑋、基隆市警察局長林信雄，下午前往位於市府對面的台銀基隆分行表揚柳金鳳，童子瑋並致贈柳金鳳一束鮮花及紅包。

市府規畫與建商合作，在中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，根據顧問公司簡報，實施者及市府各分到1棟大樓，引起民進黨基隆市議員鄭文婷質疑，憂心市府將喪失土地及建物所有權。

童子瑋接受媒體聯訪說，他想請教大家，市府各局處目前分布地點，對市民洽公是否方便，興建新市政大樓的目的，就是希望將散落的各局處集中，不僅便於市民洽公、公文往返，也方便公務員橫向聯繫，市府提出的模式與地點是否適當，相信市民自有判斷。

童子瑋舉例，里長、里幹事若要辦理相關業務，可能要到市府社會處，接著轉往位於中正路的民政處，對於新市政大樓，市府的規畫不夠理想，相信能有更好的方案，而每個人有不同的思維，他則不認同市府目前的規畫。

童子瑋表示，他已有腹案也已備妥，會在適當時機提出，向市民完整說明，並與中央機關保持密切聯繫，方案將以公有土地為主，降低市府購地成本，並以最低成本興建新市政大樓，且所在地交通便捷，讓市民方便洽公，規畫更會是實際可行，不會引起外界質疑。

市府表示，市府會持續推動長期規畫的既定方案，尊重議長童子瑋的競選政見。