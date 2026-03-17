漁獲僅賣千元不如油錢 台東漁民暫不出海

漁獲量不佳，又碰上中東戰火推升油價，台東富岡漁民出海捕獲的魚拍賣價錢竟比油錢少，許多漁民選擇暫時不出海。林姓漁民說「出海倒貼賠錢，不如不要出海」。

台東富岡漁港碼頭上，漁民坐在船邊聊天，漁工也在一旁整理漁網。現在已進入鬼頭刀魚汛的預備期，往年這季節漁民都陸續出海，但這幾天富岡港區卻停泊數10艘小型漁船。

聊天的漁民說，今年台東富岡漁獲量不佳，又逢中東戰火推升油價，漁船出海成本提高，但魚價卻未明顯上揚，部分漁民數月未出海，只能靠吃老本維生。

林姓漁民告訴中央社記者，「油價貴、魚又少，出海都抓不到魚，從農曆春節以來，已經3個月沒有出海了」。他指著一旁漁友說，那名漁民今天才剛出海，油錢花了上千元，漁貨只賣了新台幣1000元，算下來是倒貼，「不出海反而算是賺錢。」

王姓漁民說，自中東戰火爆發以來，國際油價飆漲，漁船出海成本隨之增加。每趟出海油料成本約增加300、400元，不過為了討生活，還是得出海，只是不能像以前一樣抱著「出海看看」的心態，必須更謹慎評估。

他表示，除觀察海象浪況外，還會留意其他漁船出海是否有捕到魚，如果有人捕獲，才會考慮跟進。

林姓漁民表示，雖然漁獲不豐，但市場拍賣價格卻未見起色。春節過後漁貨需求降低，價格「敗市」。儘管暫時無法出海，不少漁民仍每天到港區整理漁具、照看漁船，守候魚群早日現蹤。