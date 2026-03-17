馬太鞍洪災釀19死 光復鄉長林清水低調跑行程 縣府：尚未收到復職申請

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，檢方調查發現，光復鄉長林清水去年9月發生洪災前，不但沒有防災，還謊報撤離人數；本月9日被起訴求刑10年並以100萬元交保。林清水12日已回到鄉公所上班，雖已向縣府申請復職，不過縣府表示尚未收到林的申請。

堰塞湖去年9月23日潰決，造成光復鄉19死，至今還有5人失聯。檢調1月15日約談林清水、鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬及曾姓前承辦員，林遭羈押禁見，其他3人交保或無保請回且限制住居、出海及出境；而縣府任命張源寶擔任代理鄉長，1月23日起就任。

花蓮地檢署9日提起公訴，依涉犯公務員廢弛職務釀成災害罪、公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌起訴林清水、張源寶及王詠濬，分別求處林10年，張、王9年徒刑，林清水經移審後，法官裁定100萬元交保，並須佩戴電子設備。

據了解，林清水10日交保後，整個人身形消瘦、頭髮花白，但他只休息1天，12日就低調回到鄉公所上班，15日還出席光豐地區農會的箭筍節，昨天也出席鄉公所農林漁牧業普查所成立揭牌儀式。

林清水電話受訪表示，12日開始上班，已申請復職，對於外界關心他的身體狀況，只說謝謝大家的關心。

民政處代理處長吳俊毅表示，目前沒有收到林清水的復職申請書，今早問鄉公所得到回覆申請已送出，只是還沒收到而已，應該這一兩天就會收到申請書，會再依規定復職。不過林身穿鄉長背心「也不代表他就是鄉長」，只要不簽署公文就沒有法律問題。