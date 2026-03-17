宜蘭梗枋救援受困革龜 移除長網後仍不幸死亡

一隻革龜受困在宜蘭梗枋定置漁場，救起送至基隆治療，雖經醫療團隊昨天手術移除160公分漁網，但革龜於深夜宣告不治，中華鯨豚協會今天展開病理解剖，以瞭解死因。

漁民14日在宜蘭梗枋定置漁場發現一隻革龜受困，相關單位隨即展開救援，將革龜送至基隆市八斗子海之生救傷站治療，中華鯨豚協會昨天下午偕同台大動物醫院團隊、台北市立動物園醫療團隊，針對革龜腸胃道實施內視鏡漁網移除手術。

中華鯨豚協會今天在臉書（Facebook）粉絲專頁表示，革龜昨天下午3時10分離開收容池，下午3時35分施予麻醉，下午3時45分開始實施內視鏡手術，直到晚間8時完成，手術時間長達4小時又15分鐘。團隊使用全台最長的3公尺內視鏡，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除160公分革龜食入的網具。

中華鯨豚協會指出，手術後革龜進到鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控生命跡象，晚間9時30分換氣速率下降，失去眼瞼反射，團隊隨即展開急救，歷經90分鐘急救後，革龜反射仍未能恢復，於深夜11時宣告死亡。

革龜是體型最大的海龜，這隻革龜經研判為年齡介於25至30歲間的成熟母龜，背甲曲線長約148公分、體重達280公斤，革龜在台灣列為第1級瀕臨絕種保育類生物，中華鯨豚協會將於上午病理解剖，以瞭解死因及腸胃道網具的干擾。