鄰大坌坑遺址 花蓮北埔村活動中心動工兼顧文資保存

花蓮新城鄉北埔村活動中心建物老舊，公所爭取經費拆除重建，因緊鄰「大坌坑文化層」遺址，採取不影響地板以下地層方式進行，再進行地層調查與評估，兼顧工程與文化資產保存。

花蓮新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓民國113年底動工，拆除過程發現史前陶片遺物，經專家確認，為花岡山文化及大坌坑文化層，而北埔村活動中心緊鄰合署辦公大樓基地。

新城鄉公所表示，現有北埔村活動中心因使用超過50年，建物老舊已不符合現行耐震安全標準，為確保村民使用安全，規劃新的活動中心，並向中央爭取經費補助，總工程經費新台幣5432萬元，其中地方自籌1832萬元。

經行政院於113年9月18日核定補助，114年5月2日取得建造執照，同年6月25日完成招標文件及施工預算書圖上網公告，鄉公所逐步推動工程進行。

新城鄉公所說明，此案在推動過程中，由於緊鄰「大坌坑文化層」遺址，為審慎保護可能存在的文化資產，花蓮縣政府於114年11月28日函報內政部，經花蓮縣文化局現地勘查後決議，建議拆除既有北埔村活動中心時，採取不影響地板以下地層的方式進行，並在施工期間進行監看作業，待拆除完成後再進行地層調查與評估程序，以兼顧工程推動與文化資產保存。

新城鄉公所於114年12月10日召開北埔活動中心興建工程相關事宜說明會，向鄉親說明特殊情況後，由鄉親表決通過同意拆除重建，期間配合文物挖掘作業，最終於今年3月4日順利完成工程決標。

新城鄉長何禮臺表示，未來在拆除既有建物後，將依相關規定辦理地下歷史文物的試掘及調查作業，同時持續加速推動工程進度，期盼新的北埔村活動中心能在今年底完工啟用，提供北埔村鄉親一處具備耐震、安全與舒適的現代化活動空間，成為村民交流、集會與社區活動的重要據點。